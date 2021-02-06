Где живут Зеленский, Тимошенко и Богдан: роскошные поместья в элитных поселках. Фото и видео

Элитный поселок Лесники, Конча-Заспа, живописные села в Киевской области – это самые популярные места для строительства коттеджей среди украинских политиков.

Роскошные поместья, собственные озера и пляжи на берегу Днепра, бассейны и террасы с видами на природу – о таком украинцы среднего класса могут только мечтать. В каких домах живут президент Украины, глава СБУ и народные депутаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ живет в коттедже в поселке Лесники под Киевом. Дом расположен на большой территории, на которой есть открытый бассейн, домики для охраны и прислуги, несколько обзорных беседок на холме с видом на участок, два искусственных озера и гора.

Известно, что во владении президента находится дом в селе Иванковичи в 30 км от Киева, который он купил еще в 2008 году за 814 855 грн (в то время курс доллара был 6,87 грн, соответственно цена особняка была $118 610). Площадь загородного поместья – 353 кв. м, а земельного участка – 1 200 кв. м. В двухэтажном доме есть три ванных комнаты, совмещенная со столовой кухня, несколько спален, летняя терраса и собственный спортзал.

В 2006-2007 годах лидер партии "Батьківщина" переехала в коттеджный городок "Срибна затока" в Конча-Заспе. Соседние с домом Юлии Тимошенко участки продаются за $5-10 млн. Отметим, что в двухэтажном особняке нардепа есть лифт, а территория дома доходит до 588 кв. м. Всего в коттедже около десяти комнат, а участок простилается до залива Днепра, где находится причал и пляж.

Экс-глава Офиса президента владеет роскошным поместьем в Козине под Киевом по соседству с домом Олега Ляшко. Как и у Тимошенко, у Богдана есть персональный пляж с причалом. Также на участке находится бассейн, баня, детский батут, замысловатые качели, гараж на две машины и 55 соток земли.

Руководитель Службы безопасности Украины живет в двухэтажном доме на ухоженном участке с озером и местом для барбекю в Киево-Святошинском районе Киевской области, в селе Ходосовка. Любопытно, что поместье не охраняется, находится прямо рядом с проезжей частью, а по соседству – обычные дома с теплицами и огородами. Также на территории есть много хвойных деревьев: голубые ели, туи и декоративные сосны.

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