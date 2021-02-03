Порошенко, Тимошенко и Добкин: украинские политики, которые кардинально изменились за последние годы

Многие замечают, что время от времени известные политики меняют внешность, причем заметно. Специалисты говорят: коррекция внешнего вида связана не только с желанием омолодиться, а делается с прицелом на завоевание новой аудитории.

Так, Петр Порошенко сменил стиль, а Юлия Тимошенко примерила образ роковой женщины. Как изменились известные украинские политики за последние годы – читайте в материале OBOZREVATEL.

За последнее время пятый президент Украины Петр Порошенко значительно сбросил вес, заметно помолодел, а также кардинально изменил имидж. Особенно привлекает внимание смена стиля одежды Порошенко. Вместо мешковатых костюмов политик теперь носит отлично на нем сидящие трендовые вещи.

Открытые источники утверждают, что вес гаранта составляет 63 кг при росте 170 см – но эта информация явно устарела. За время президентства Владимир Александрович несколько поправился, и это заметили в его видеообращениях во время карантина. До начала пандемии президент постоянно делал пробежки и публиковал в сети фото со спортзала.

Михаил Добкин после получения статуса легенды Ютуба несколько раз пытался сделать "все по-новой". Так, в прошлом году колоритный политик решил кардинально сменить имидж. Весной 2020 года он побрился налысо, при этом оставив бороду. Ранее у Добкина была заметна лысина в затылочной части головы.

Одна из самых известных и влиятельных женщин-политиков в Украине последние годы часто меняет прически. Свою знаменитую косу она давно расплела и начала ходить с распущенными или собранными в пучок волосами. Так, в 2019 году леди Ю сменила теплый медовый оттенок волос на более холодный блонд. А в прошлом году политик омолодилась и начала носить кудри, опять же вернувшись к теплому блонду. Новый образ Юлии Тимошенко дополняет сдержанный, но при этом довольно заметный макияж и новые очки в круглой оправе черного цвета.

51-летний экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо за последнее время сбросил целых 50 килограммов из-за болезни. В 2017-м Сергею, который весил 195 килограммов, диагностировали язву желудка. После четырех месяцев, проведенных в больнице, он начал активно сбрасывать лишний вес.

Бывший премьер-министр Украины за полтора года сбросил 20 килограммов. Политик занялся своим весом после некоторых проблем со здоровьем. Приходить в форму Гройсман решил при помощи спорта, но без диет.

OBOZREVATEL раньше сообщал, как выглядят самые красивые женщины-политики в мире. К примеру, фотографии Колинды Грабар-Китарович в купальнике стали вирусными. После этого она получила титул самого сексуального президента в мире.