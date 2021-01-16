Стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям владеют тайной резиденцией

Кейт Миддлтон и принц Уильям большую часть времени проводят в своих официальных двух резиденциях – Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл в Норфолке. Однако, как оказалось, в распоряжении пары есть еще один особняк, о котором в прессе есть не так много информации.

Выяснилось, что в 2002 году прабабушка принца Уильяма, мама королевы Елизаветы II, подарила ему коттедж Там-на-Гар. Дом скрыт от посторонних глаз и его фотографий нет в сети. Известно только то, что в просторном имении с тремя спальнями Миддлтон и Уильям проводили время, когда только начали свои отношения, сообщает издание Dailystar.

Отмечается, что в последний раз монаршая семья посещала третий тайный особняк в 2019 году во время летних каникул своих детей. К слову, он находится близко к резиденции Балморал принца Чарльза и его супруги Камиллы.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что вскоре принц Уильям и Кейт Миддлтон покинут Кенсингтонский дворец и переедут в свой загородный дом Анмер-Холл, который расположен в Норфолке. Уточнялось, что королевская семья поселится там на постоянной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили правила самоизоляции в Великобритании. Супруги были замечены с тремя своими детьми во время прогулки в Норфолке с семьей принца Эдварда.