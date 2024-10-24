Галкин, Слепаков и Поперечный: как русские комики высмеивали Путина и чем для них это обернулось. Видео

После начала полномасштабной войны некоторые артисты страны-агрессора России, свободно выступавшие ранее перед украинцами, начали активно поддерживать оккупационный режим Кремля и восхвалять действия президента РФ Владимира Путина. Однако нашлись и те, кому хватило смелости и здравого смысла, чтобы публично высмеять диктатора.

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Как ни странно, все юмористы столкнулись с волной хейта от своих сограждан, а некоторые стали чуть ли не "врагами народа" и пополнили списки "иностранных агентов". OBOZ.UA расскажет, кто из российских комиков откровенно шутил над Путиным и чем для них это обернулось.

Максим Галкин

С самого начала полномасштабной войны Максим Галкин откровенно поддержал Украину и стал высмеивать действия Кремля. Более того, он со всей семьей выехали из страны-агрессора в Израиль. С этого момента артист неоднократно помогал украинцам донатами и участием в благотворительных мероприятиях. Конечно, такая позиция не осталась без внимания россиян, однако наибольшее возмущение вызвало высмеивание их "любимого президента".

Во время одного из своих стендапов в Европе комик пошутил о памятнике, который необходимо установить Владимиру Путину. По словам артиста, этот монумент должен быть таким, чтобы "уже никто не мог его снести". Он иронично заметил, что это может быть скульптура огромной подводной лодки, на которой стоит истребитель, батискаф, "Лада-Калина", а уже сверху сам диктатор.

Проукраинская позиция Максима Галкина обернулась для комика полной "отменой" в России. Министерство юстиции страны-террориста внесло имя юмориста в список так называемых "иностранных агентов". На официальном сайте органа указано, что артист "осуществляет политическую деятельность", а финансирует его якобы Украина.

Семен Слепаков

Российский юморист и сценарист Семен Слепаков, который призвал прекратить войну в Украине, выпустил шутливый трек, где высмеял намерения Путина применить ядерное оружие "в случае угрозы территориальной целостности России". Ироническую композицию он назвал "Песней патриота".

Под мелодию гитары комик спел о диктаторе, который при первой необходимости спрячется "на Урале в огромный подземный дворец размером с Донецк". Интересно, что в треке не указаны никакие конкретные имена и фамилии, однако и без этого понятно, о ком идет речь.

"Нас колой травили, в нас пихали фастфуд / На рэп подсадили, внушали, что Бэтман крут / Сподвигали на блуд! / Но все это в прошлом, их план не пройдет! / Как здорово то, что нами командует тот, / Кто просто возьмет и еб*нет! Наш еб*нет, наш – патриот, наш – за народ / Наш еб*нет! Глазом сверкнет, кнопку нажмет и еб*нет", – спел сценарист.

Как ни странно, из-за своей позиции, которая не совпадает с точкой зрения представителей власти России, Семена Слепакова признали "иностранным агентом" из-за "поддержки от иностранных источников" и высказывания против "СВО". К тому же, по данным минюста РФ, он "формировал отрицательное отношение к военной службе и государственной службе в целом, отрицательно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Данила Поперечный

Не пренебрег возможностью высмеять Путина и Данила Поперечный. На одном из своих концертов юморист откровенно заговорил о том, что президент РФ настолько много лжет своему народу, что люди невольно начинают верить в правдивость всех абсурдных заявлений, ведь думают, что "не может все быть выдумкой". Во время выступления артист вспомнил известные пропагандистские нарративы и высмеяло гигантское имение главы Кремля.

Однако шутил Данила Поперечный не только о власти РФ, но и об украинских городах, страдающих от агрессии страны-террориста. Артист решил иронически высказаться об Изюме – населенном пункте, который более шести месяцев находился в оккупации, а после освобождения там обнаружили массовое захоронение более 440 украинских военных и гражданских с признаками насильственной смерти.

"Мне кажется, что названия городов в СНГ, когда их придумывали, вообще не готовились к тому, что там будет война. Когда я читаю новость, в которой написано вроде: "Уже три дня идут упорные бои за Изюм". Ну я же тоже человек. Я не могу сопереживать этому. Это бред. Будто муравьи дерутся за старую виноградину" – выдал артист.

Однако даже такое высказывание, возмутившее украинцев, не спасло юмориста от "отмены" в родной стране. Во время выступления в столице Узбекистана, Ташкенте, артисту выключали микрофон каждый раз, когда он хотел заговорить о Путине и войне. Тогда комик заявил, что "почувствовал себя как дома", ведь по приказу местных властей ему не разрешали высказывать свои мысли. А позже Данила Поперечного традиционно признали "иностранным агентом".

Виталий Косарев

Комик Виталий Косарев уехал из РФ и не стесняется откровенно высмеивать Путина. В одном из выпусков своего юмористического шоу "Россия не сегодня" он иронически "разобрал" заявление диктатора о начале "специальной военной операции". Комик поднял на смех пропагандистские нарративы о желании "защитить людей от геноцида со стороны Киева" и тонко подметил, что другие власти Кремля настолько боятся диктатора, что готовы соглашаться со всеми его словами.

Такие шутки очень не понравились жителям России, поэтому они начали агрессивно критиковать Виталия Косарева.

"Убогий и трусливый черт, решил, что он юморист".

"Еще один бездарь решил с помощью Путина внимание к себе привлечь".

"Юмор уровня детсада. У меня сын во втором классе смешнее шутит".

Саша Долгополов

Российский стендап-комик Саша Долгополов иронически указал, что выборы в России четко разделяют граждан на две группы. Первые поддерживают Путина, а вторые – "умные люди, умеющие читать, писать и логически мыслить".

Из-за подобных высказываний комика начали активно преследовать в России. Артистом "заинтересовались" московские правоохранительные органы, поэтому юмористу пришлось бежать из страны.

"Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне", – отметил артист.

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