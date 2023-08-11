Отреклись от страны-агрессора: пять знаменитостей, которые выехали из России и осудили войну против Украины

Не все артисты из страны-агрессора России поддержали геноцид украинцев, перед которыми когда-то выступали. Некоторым из звезд хватило совести и разума не только публично осудить действия Кремля, но и полностью отречься от РФ.

Видео дня

Все они столкнулись с осуждением россиян, но получили шанс начать новую жизнь за границей. OBOZREVATEL расскажет, кто из российских знаменитостей оставил все нажитое в России и пожертвовал благосклонностью вождя Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алла Пугачева и Максим Галкин

Самые известные супруги артистов России в первые дни полномасштабного вторжения с детьми вылетели в Израиль с концами. Пародист сразу начал бороться с фейками РФ об Украине, а его жена дала понять, что поддерживает мужа. С того времени Максим Галкин помогал украинцам донатами и участием в благотворительных мероприятиях.

Oxxxymiron

Известный рэпер вышел на связь с подписчиками, как только РФ обстреляла всю Украину 24 февраля 2022 года. Он в резкой манере призвал соотечественников не мириться с действиями Кремля, после чего уехал из России.

Земфира

Российская певица Земфира, 10 февраля получившая почетный статус "иноагента", также оборвала связи с террористами. Она уже давно живет в Европе и осуждает геноцид украинцев.

Лайма Вайкуле

Латвийская артистка, долго работавшая в РФ, пообещала больше туда не возвращаться. В Юрмале она организовала благотворительный концерт, куда пригласила украинских певцов, а также периодически критикует всех провоенно настроенных коллег.

Андрей Макаревич

Лидер группы "Машина времени" с 2014 года осуждает действия Кремля и путинский режим. После полномасштабного вторжения он регулярно обращался к россиянам с призывом перестать верить в пропаганду, а еще поселился в Израиле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что топ-пропагандиста Кремля Познера неожиданно заметили в Италии. Как выяснилось, фанат Путина решил сменить родную Россию на "загнивающий Запад".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!