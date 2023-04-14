В России признали иноагентом Семена Слепакова: что он говорил о войне и Путине

Министерство юстиции России внесло в единый реестр "иностранных агентов" комика Семена Слепакова. Причина тому – "поддержка от иностранных источников" и высказывания против "СВО".

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Об этом сообщают росСМИ. Комик якобы "негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

"Слепакова признали "иностранным агентом" из-за "поддержки от иностранных источников" и высказываний против "СВО", а также за то, что он, по данным минюста РФ, "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации", – пишут в российских источниках.

Напомним, что Семен Слепаков, который 1 марта призвал прекратить войну в Украине, потроллил в своей новой песне президента РФ Владимира Путина за его готовность применить ядерное оружие "при угрозе территориальной целостности России". Свою шуточную композицию на серьезную тему автор иронично назвал "Песней патриота".

После того Слепаков исчез из инфопространства, а вернулся с мощной антивоенной песней. Ее он, по всей видимости, посвятил россиянам, которые до сих пор считают, что "не все так однозначно".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев в прямом эфире нецензурно обругал российского юмориста Семена Слепакова, который на днях записал саркастическую колыбельную о погибшем на войне в Украине оккупанте. В песне комик дословно повторил пропаганду РФ об "укронацистах" и "предателях" родины, но рупору Кремля это крайне не понравилось.

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