Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, поделившись душераздирающими кадрами: россияне бьются в истерике

Российский юморист Максим Галкин, который с самого первого дня войны находится на стороне Украины, не смог пройти мимо ситуации, случившейся 6 июня. Он отреагировал на уничтожение Каховской ГЭС оккупантами. Шоумен распространил в личном блоге, где на него подписаны 9 миллионов человек, кадры из Херсона, облетевшие весь мир.

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Под снимками из затопленных территорий артист оставил эмодзи в виде разбитого сердца. Он прикрепил фотокарточки с испуганным псом, обнимающим своего спасителя; пожилой женщиной в полностью затопленном доме; горько плачущей украинкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Реакция зомбированных россиян была предсказуемой. Они начали обливать Галкина грязью, утверждая, что он не знает всей ситуации. Разгневанные оккупанты "напугали" знаменитость отпиской и призвали его держать язык за зубами.

"Хватит обвинять Россию! Это все сделала Украина", "Вам что, публиковать больше нечего? Публикуйте свои анонсы", "Дождались, а когда восемь лет бомбили Донбасс – это нормально?", "В чем человечность Максима? Он что помогает спасать людей?", "Вы дно, Максим, не тех поддерживаете", "У вас есть доказательства, что это сделала Россия?", "Скакать надо было меньше", – читаем комментарии россиян под постом артиста.

Украинцы поблагодарили комика за освещение ситуации в Херсоне, подчеркнув, что он один единственный артист из страны-агрессора, который распространил эти кадры. "Спасибо за вашу человечность. Сколько боли на этих фотографиях", "Спасибо за правду", "Максим, спасибо, что посвящаете людей в реальность", "Спасибо вашей прекрасной семье! Вы – настоящие люди, у которых есть совесть. Любим вас с Аллой", – оставляют свои мысли пользователи сети.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что Катя Осадчая обвинила Международный комитет Красного Креста в бездействии. Она призвала помочь Украине и рассказала о плачевной ситуации, с которой столкнулись жители Херсонской области. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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