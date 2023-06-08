'Люди тонут заживо': Осадчая обвинила Красный Крест в бездействии и призвала помочь Украине. Видео

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая раскритиковала Международный комитет Красного Креста за бездействие и обратилась к организации с просьбой помочь эвакуировать украинцев, оказавшихся в зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС. Знаменитость напомнила, что учреждение является нейтральным и имеет доступ к двум сторонам "конфликта".

Видео дня

Свое обращение звезда разместила в Instagram. Она подчеркнула, сейчас от комитета нет никакой помощи. Люди в Херсоне погибают от затоплений, они не могут выбраться из своих домов, им нечем питаться. Кроме того страдают тысячи животных, а зоопарк в Новой Каховке был полностью уничтожен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В моторных лодках выключают моторы, чтобы не цеплялись за тела – происходящее в зоне затопления на оккупированных территориях не укладывается в голове. Тем временем Международный комитет Красного Креста бездействует. Олешки, Голая пристань и еще десятки населенных пунктов! Люди заблокированы в домах, люди тонут заживо!", – возмущена Катя Осадчая.

Супруга Горбунова разгневана тем, что организация, направленная на осуществления защиты и поддержки жертв войны и других ситуаций насилия, до сих пор не проявила инициативы по спасению украинцев на оккупированной территории. Артистка сравнила бездействие с убийством.

"Людей кинули погибать. Этим видео я хочу призвать Красный Крест к действиям. Это единственная организация в мире, которая имеет нейтральный статус и доступ к двум сторонам "конфликта". Люди умирают. Военные им поставляют воду и еду. Это страшный геноцид и гуманитарный мировой кризис. Украинцам нужна помощь! Люди заблокированы, они погибают в своих же домах, им не хотят помогать", – сказала Осадчая.

Как недавно писал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Она передала 100 тысяч гривен пострадавшим херсонцам, а также выделила квартиру в Киеве для многодетной семьи, которая лишилась своего дома из-за теракта России. Все подробности – по ссылке.

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