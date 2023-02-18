''Любовь победит тьму'': ''Мисс Украина Вселенная'' выходит замуж. Фото

28-летняя модель и представительница Украины на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась радостной новостью. Возлюбленный сделал ей предложение. Судя по всему, событие произошло еще 14 февраля, но девушка решила рассказать только сейчас.

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Красавица из Чернигова сообщила эту информацию в своем Instagram. Девушка разместила кадр, на котором влюбленная пара держится за руку. На заднем фоне стоят желтые тюльпаны, а на безымянном пальце Виктории – кольцо (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я сказал да. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму", – трогательно обратилась к своему будущему мужу Апанасенко. К слову, в недавнем интервью она впервые рассказала о партнере. Девушка не стала рассекречивать его имя и профессию, но уточнила, что он не связан ни с шоу-бизнесом, ни с политикой.

"Очень добрый, очень смелый, он сражается на своем фронте. Я очень им горжусь. Я ничего не буду говорить по многим причинам", – описала жениха участница "Мисс Вселенная". Она также добавила, для нее статус и состоятельность молодого человека не есть самым главным, так как сперва она смотрит на характер и отношение к себе.

Однако модель не скрыла, так как она из простой семьи и многого в жизни добилась сама, вряд ли будет связывать свою жизнь с человеком, который зарабатывает меньше ее. Вика не терпит агрессивных, эгоистичных и наглых мужчин.

В комментариях многие участницы конкурса красоты написали свои искренние поздравления и пожелали украинке счастливой жизни: "Мои поздравления, королева", "Викуля, девочка наша, поздравляю вас. Бесконечной вам любви и счастливой семейной жизни", "Поздравляю вас, всегда нереальная", "Желаю вам счастливого будущего. Мои поздравления".

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