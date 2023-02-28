''Нужно сделать, чтобы нашим детям было хорошо'': солистка KAZKA намекнула на свадьбу с возлюбленным. Видео

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не любит рассказывать о подробностях личной жизни. Исполнительница не скрывает, что встречается с музыкантом и motion-дизайнером украинской группы Hawx Павлом Тараненко. Однако про свадебную церемонию и их совместную жизнь девушка заговорила впервые. С бойфрендом звезда начала отношения еще в 2021 году.

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Зарицкая решила поделиться сокровенными моментами в передаче ЖВЛ, которая вышла в эфире канала "1+1 Україна". Артистка подчеркнула – первым в любви признался Паша, но она не стала сдерживать эмоции и тоже произнесла в ответ три заветных слова. Саша представляет себя невестой и даже знает, какую хочет свадьбу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьбу – после победы. Сейчас нужно сделать, чтобы нашим детям было хорошо жить в свободной стране... Это одна такая супер традиционная будет свадьба где-то там на Закарпатье, а другая – где-то в Крыму, где море", – рассказала селебрити.

Отметим, парень Зарицкой переехал жить к ней в дом под Киевом за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ. Война только укрепила отношения возлюбленных и сделала их еще ближе друг к другу. Как поделилась артистка, прошло совсем немного времени после того как она поняла, что хочет разделить быт с Тараненко.

"Он мне признался, что он меня любит, а я такая: "Ой, и я тоже тебя люблю". Через несколько месяцев отношений я поняла – уже несколько месяцев отношений, и для меня это уже много. Тогда прошло еще некоторое время, и я поняла, что я реально его люблю, и что надо как-то обустраивать жизнь", – поделилась солистка украинской группы.

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