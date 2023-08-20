Фронтмен O.Torvald чуть не погиб на фронте: защитник показал изувеченное боевое авто

Лидер группы O.Torvald, боец 135-го отдельного батальона Территориальной обороны Украины Женя Галич чуть не погиб на фронте. Артист ехал с собратьями на боевом авто, прежде чем что-то случилось.

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Он не раскрыл деталей, но показал изувеченное авто с погнутой крышей и разбитым лобовым стеклом. Фото появилось в Instagram лидера известной группы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец назвал спасение "своим вторым днем рождения". Он заявил, что жизнь дала им шанс, а значит, бойцы еще нужны Украине.

"Сегодня у меня и моих собратьев второй день рождения. Спасибо Ангелу-хранителю. Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы здесь нужны. Поборемся", – написал Женя Галич.

Защитник не раскрыл, что случилось с ними. На кадрах видно, что изувеченный автомобиль стоит посреди поля. У него полностью изогнута крыша и лобовое стекло, а также потрескались окна возле пассажирских сидений.

Очевидно, что основной удар пришелся на водительское и переднее пассажирское сиденье сверху, однако остается тайной, что стало причиной – атака оккупантов или ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что накануне во время террористического обстрела россиянами центра Чернигова чуть не пострадала актриса Наталья Денисенко с сыном, а легкие ранения получила дочь лидера группы KOZAK System Ивана Леньо.

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