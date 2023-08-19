Известная украинская актриса с сыном едва не стали жертвами террористической атаки по Чернигову: что их спасло

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная" и многих других проектов Наталья Денисенко с сыном едва не стали жертвами террористической атаки россиян по центру Чернигова. Мама с ребенком собирались прогуляться возле драмтеатра, но их спасла случайность.

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Момент попадания российской ракеты они застали неподалеку, когда еще были дома. Актриса сразу спустилась в укрытие, но уже знала, что наверху спасают невинных людей. Об этом она рассказала в своем блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что Чернигов – родной город артистки. Она с 5-летним Андреем приехала погостить, когда их застала очередная террористическая атака страны-террориста.

"Мы в Чернигове только что пережили такой взрыв. Дети испугались очень. Баллистика. Попадание возле центра города, драмтеатра. Вероятно, есть погибшие", – написала знаменитость, которая в это время сидела в укрытии, похожем на подвал дома.

Когда опасность прошла, Наталья Денисенко поделилась, что в это время должна была быть именно на месте попадания, ведь с сыном собиралась прогуляться по центру, однако неторопливые сборы спасли их жизнь.

"Мы собирались идти гулять, но я долго собиралась и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру", – рассказала актриса.

Днем 19 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". Семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 117 человек, среди них по меньшей мере 12 несовершеннолетних.

Прилет пришелся в драмтеатр на Красной площади – главной площади города. В театре как раз проходила выставка производителей дронов "Люті пташки". В связи с трагедией 19-21 августа в Чернигове объявлены днями траура.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета и заявил, что в результате атаки есть раненые и погибшие. Момент попадания также попал на видео местных жителей.

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