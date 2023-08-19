'Накрыло стеклом, отбросило в стену. Не знаю, как мы выжили': дочь фронтмена KOZAK System пострадала в Чернигове

В момент преступной ракетной атаки россиян по Чернигову 19 августа возле эпицентра взрыва – драмтеатра – оказалась дочь фронтмена группы KOZAK System Ивана Леньо Маланка. Она получила легкие ранения и очень испугалась.

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Известный музыкант заявил в Facebook, что поседел после сообщения дочери, которая не могла сдержать эмоций. В Чернигове в этот момент была также ее мама (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прилетело в драмтеатр. Мы с Таней были через дорогу от него. Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик. Мы бежали по стеклу и среди трупов. Папа, это п*здец. Я не знаю, как мы выжили, но благодарю наших ангелов", – говорится в сообщении Маланки.

После взрыва девушки побежали в подвал, где вытряхнули стекло и обработали свои раны. Мама Маланки, жена звезды, в это время была в другом подвале.

Неподалеку от попадания российской ракеты в это время были также украинская актриса Наталья Денисенко с 5-летним сыном. Они как раз собирались прогуляться по центру города, но чудом задержались. Подробнее – читайте в нашем материале.

Напомним, 9 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". Семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 117 человек, среди них по меньшей мере 12 несовершеннолетних.

Прилет пришелся в драмтеатр на Красной площади – главной площади города. В театре как раз проходила выставка производителей дронов "Люті пташки". В связи с трагедией 19-21 августа в Чернигове объявлены днями траура.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета. Момент попадания также попал на камеры местных жителей.

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