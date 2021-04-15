Фролова показала фигуру после родов и заговорила о своих объемах. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, заявила, что после родов она не узнает себя в зеркале, но бежать расставаться с приобретенными объемами пока не собирается.

Знаменитость опубликовала на странице в Instagram новые фото в белье, которое подчеркнуло ее фигуру (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам Фроловой, в таких "аппетитных формах она не была никогда в жизни".

Как рассказала ведущая, на данный момент она выбирает постепенное возвращение в прежний внешний вид с помощью массажей, прогулок и правильно подобранного корректирующего белья.

"Понимаю, что скажете, не гневи Бога, всем бы так располнеть. Но талия 75 при бедрах 92 мне вообще не ок. Потому, все же оставляю это здесь, чтоб сравнить через полгодика", – написала Фролова.

Напомним, ранее Василиса Фролова рассказала, что сбросила 9 килограммов после родов. По словам ведущей, во время беременности она ни в чем себе не отказывала, а в роддоме ее разбаловали 6-разовым питанием. Похудеть же ей удалось благодаря хорошим генам и кормлению грудью – этот процесс забирает много калорий.

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