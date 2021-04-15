Фролова показала фігуру після пологів і заговорила про свої об'єми. Фото

Українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова, яка нещодавно вперше стала мамою, заявила, що після пологів вона не впізнає себе у дзеркалі, але бігти розлучатися з набутими об'ємами поки не збирається.

Знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram нові фото в білизні, яка підкреслила її фігуру (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). За словами Фролової, в таких "апетитних формах вона не була ніколи в житті".

Як розповіла ведуча, зараз вона обирає поступове повернення в колишній зовнішній вигляд за допомогою масажів, прогулянок і правильно підібраної коригуючої білизни.

"Розумію, що скажете, що не гніви Бога, всім би так погладшати. Але талія 75 при стегнах 92 мені взагалі не ок. Тому, все ж залишаю це тут, щоб порівняти через півроку", – написала Фролова.

Нагадаємо, раніше Василіса Фролова розповіла, що скинула 9 кілограмів після пологів. За словами ведучої, під час вагітності вона ні в чому собі не відмовляла, а в пологовому будинку її розбестили 6-разовим харчуванням. Схуднути ж їй вдалося завдяки хорошим генам й годівлі грудьми – цей процес забирає багато калорій.

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