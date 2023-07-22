Фреймут публично поскандалила из СМИ из-за дочери: в чем дело

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, на днях готовящая для украинцев лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие", поскандалила из СМИ. Причиной послужили грубые сообщения о дочери звезды от девушки с фотографией с микрофоном ТСН.

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Артистка отметила не только соцсети СМИ, но и телеканал "1+1", очевидно, чтобы публично упрекнуть их. Соответствующие сообщения появились в Instagram Фреймут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В настоящее время аккаунт автора некорректных сообщений недоступен. Однако телеведущая опубликовала скриншот и фотографии девушки, обидевшей ее дочь. По-видимому, речь шла о 17-летней Злате Митчелл.

"Научи свою п**ду общаться нормально. Посмотри на свою прошм*ндовку малолетнюю", – говорилось в сообщениях.

Фреймут не только упрекнула СМИ и лично девушку, но и прорекламировала свое благотворительное мероприятие, где будет учить манерам во время войны. Кстати, за него ведущую захейтили, аргументируя это тем, что она во время полномасштабной войны живет в Великобритании.

"Никогда не публикуйте то, что не можете сказать в глаза", – написала телеведущая. Следует также отметить, что в публичном доступе нет упоминаний о том, что девушка из скриншотов звезды работает в СМИ.

Напомним, что это уже второй громкий инцидент, случившийся между звездами и СМИ в этом месяце. Певица Оля Полякова заявила, что будет судиться с украинским изданием из-за статьи о ее дочери. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл причину конфликта между Ольгой Фреймут и ее коллегой Машей Ефросининой. Между двумя известными женщинами, как утверждают инсайдеры, в свое время встал мужчина.

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