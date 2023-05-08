Претендовали на одного мужчину: блогер раскрыл неожиданную причину конфликта между Ефросининой и Фреймут

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут – две знаменитые украинские телеведущие, которые точно могут похвастаться успешной карьерой на ТВ. А начиналась она у обеих с "Нового канала", если конкретнее – с популярного утреннего шоу "Подъем". Однако сейчас, как известно, дороги ведущих разошлись – и не только профессиональные, но и личностные. Уже долгие годы между двумя легендами отечественного телевидения точится конфликт. На днях раскрылась его вероятная причина.

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Популярный украинский блогер Богдан Беспалов узнал от источников, которые работали на канале вместе с ведущими, неожиданную правду об их ссоре. Инсайдерской информацией он поделился на своем YouTube-канале.

Сразу отметим, что не так давно Ефросинина давала интервью Рамине Эсхакзай, в котором также была затронута тема Фреймут. В частности, Мария объяснила, почему никогда не возьмет у коллеги интервью для своего авторского YouTube-претка: "Мне неинтересно разговаривать с человеком, который никогда не покажет свою настоящую сущность в эфире".

Однако инсайдеры Беспалова утверждают, что дело не только в "несовместимости характеров". Между двумя знаменитыми женщинами в свое время стал мужчина. Речь идет о гендиректоре "Нового канала" Владимире Локотке.

"В 2013 году, если я не ошибаюсь, Мария и ее муж заговорили о расстройстве в отношениях и на время даже разошлись. Именно в этот период ведущая решила найти другого мужчину. Им оказался Владимир Локотко. Хороший вариант: неплохо выглядит, харизматичны, брутальный, к тому же влиятельный. И начался бурный роман. Роман, которому можно было позавидовать: дорогие подарки, красивые свидания. Именно в тот момент, когда роман приобретает высокие чувства, врывается как гром среди ясного неба Ольга Фреймут", – поделился Беспалов.

Фреймут увела у Ефросининой мужчину, а через время даже вышла за него замуж. Сейчас пара вместе воспитывает двоих общих детей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина резко высказалась о родной сестре, проживающей в Москве. Елизавета Ющенко замалчивает войну в родной стране, за что ее звездная родственница сталкивает с хейтом. Подробности – в нашем материале.

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