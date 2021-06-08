Фреймут провели экскурсию рядом с домом Андрея Данилко. Видео

Известной украинской телеведущей Ольге Фреймут провели экскурсию рядом с домом певца и актера Андрея Данилко. Так, у него есть огромная квартира в 14-ти этажном доме, который находится на Крещатике в центре столицы.

Подробнее о том, когда именно был построен дом, рассказывается в программе "Зе Интервьюер". Точная цена элитного жилья остается неизвестной, н о приблизительные оценки экспертов доходят до миллиона долларов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Этот дом успели построить до того времени, когда была объявлена война архитектурной избыточности…", – объяснил подробнее экскурсовод.

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В квартире есть 12 комнат, 6 санузлов, и 3 ванные комнаты. Изначально Данилко купил только одну квартиру, но в скором времени приобрел вторую, чтобы соединить их в одну большую.

Дом, в котором живет популярный артист, довольно известный и является охраняемым памятником архитектуры.

Сам артист никогда и не скрывал, что образ Верки Сердючки помог ему стать финансово независимым, а также получить популярность и любовь зрителей. Данилко смог обеспечить недвижимостью не только себя, но и свою семью с сестрой и племянниками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали, как выглядит загородный дом известной украинской певицы Тины Кароль, территорию которого она начала расширять. Площадь особняка составляет около 350 квадратных метров.