Французский журнал выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл
Французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo представил публике новую обложку журнала, на котором изобразил карикатуру с королевой Великобритании Елизаветой II и Меган Маркл.
Это связано с намеками герцогини о расизме в Букингемском дворе, которые прозвучали в интервью Опре Уинфри. Соответствующее фото издание опубликовало на странице в Twitter (его можно посмотреть ниже).
Так, на карикатуре нарисовали королеву Великобритании, которая стоит коленом на шее Маркл. У Елизаветы II подчеркнуты красные глаза и злобная ухмылка, а также небритые ноги. Сама же герцогиня якобы задыхается под ногой.
"Почему Меган покинула Букингем", – подписали редакторы журнала.
Отметим, что свежий номер еженедельника Сharlie Нebdo уже появился в продаже. Его стоимость составляет 12,44 долларов (345 гривен).
Напомним, ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
Как сообщал OBOZREVATEL:
отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Герцог Кембриджский, принц Уильям впервые прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри и заявил, что их семья вовсе не расистская.