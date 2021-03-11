Французский журнал выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл

Французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo представил публике новую обложку журнала, на котором изобразил карикатуру с королевой Великобритании Елизаветой II и Меган Маркл.

Это связано с намеками герцогини о расизме в Букингемском дворе, которые прозвучали в интервью Опре Уинфри. Соответствующее фото издание опубликовало на странице в Twitter (его можно посмотреть ниже).

Так, на карикатуре нарисовали королеву Великобритании, которая стоит коленом на шее Маркл. У Елизаветы II подчеркнуты красные глаза и злобная ухмылка, а также небритые ноги. Сама же герцогиня якобы задыхается под ногой.

"Почему Меган покинула Букингем", – подписали редакторы журнала.

Отметим, что свежий номер еженедельника Сharlie Нebdo уже появился в продаже. Его стоимость составляет 12,44 долларов (345 гривен).

Напомним, ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".

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