Умер самый старый человек в мире: как выглядела женщина, родившаяся в XIX веке

На Филиппинах умерла женщина, которая считалась самым пожилым человеком в мире. Франциске Сусано, которую ласково называли Лола Иска, было 124 года.

Как передает CNN Philippines, женщины не стало вечером в понедельник, 22 ноября, в ее доме. Правительство родного города Лолы Кабанкалан на Западном Негросе подтвердило эту новость.

Франциска являлась последней живущей женщиной, родившейся в XIX веке. В документах указано, что она родилась 11 сентября 1897-го, за год до того, как испанцы отказались от господства над Филиппинами.

Причина смерти Лолы еще не определена, сообщил журналистам сотрудник городской службы общественной информации Джейк Карлайн Гонсалес. Медики исследуют тело на заражение коронавирусом, хотя, предварительно, никаких симптомов инфекции у нее не было.

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Хотя возраст Франциски подтверждался местными властями, в сентябре этого года представители Книги рекордов Гиннеса только занималась изучением документов, необходимых для официального объявления женщины старейшим человеком в мире. Лола умерла, так и не дождавшись этого решения.

"Мэр Педро Зайко, вице-мэр Рауль Ривера и все городские власти, а также все жители города Кабанкалан выражают соболезнования и молятся вместе с семьей Лолы Иски в период тяжелой утраты. Лола всегда останется нашим вдохновением и гордостью", – написала в Facebook пресс-служба городских властей.

Считается, что секрет долгой жизни Лолы заключался в диете, состоящей в основном из овощей и небольшого количества мяса без свинины. Женщина также говорила, что отказ от алкоголя позитивно сказался на ее здоровье, пишет The Sun.

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