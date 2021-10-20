В Индии 70-летняя женщина родила первенца. Фото и видео

В Индии 70-летняя женщина родила с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На свет появился мальчик, который стал первым ребенком пары.

Как передает cayman.loopnews.com, муж и жена проживают в отдаленной деревне Кемора в индийском штате Гуджурат. Их первенец родился в октябре текущего года.

70-летняя Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари рассказали, что пытались завести ребенка 45 лет. Возраст роженицы подтвердили местные СМИ.

Кроме того, в сети появились кадры из больницы. Медперсонал, как видно на видео, фотографировался с необычными "молодыми родителями", когда те сидели в фойе здания (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Доктор Нареш Бханушали заявил: "Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что у них не может быть ребенка в таком старом возрасте, но они настояли".

Как отметил сотрудник медицинского центра, многим членам семей Дживунбен и Малдхари удалось заводить детей в позднем возрасте.

Врач признался, что в его практике подобных историй до этого не было. "Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел!" – сказал Бханушали.

Отмечается, что ЭКО может быть эффективным и после менопаузы, которая среднестатистически наступает у женщин в 49-52-летнем возрасте.

Как писал OBOZREVATEL: