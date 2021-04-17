Фото похорон принца Филиппа: самые важные моменты

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп в субботу, 17 апреля, был похоронен в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре. На церемонии прощания присутствовали 30 человек, в том числе принцы Уильям и Гарри.

Процессию, во время которой гроб с телом герцога Эдинбургского был доставлен на катафалке на отпевание в часовню, возглавили дети покойного – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также его внуки Уильям и Гарри. OBOZREVATEL публикует важные фото с траурного мероприятия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Перед началом церемонии погребения в память о принце Филиппе прошла минута молчания. В начале и в конце минуты молчания Вооруженные силы страны произвели по выстрелу с девяти площадок.

Королева Елизавета II во время церемонии сидела одна из-за коронавирусных ограничений. Она также не смогла сдержать эмоций ирасплакалась на похоронах мужа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в обществе своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.