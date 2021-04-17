Фото похорон принца Филиппа: самые важные моменты

Юля Ухина
Юля Ухина
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Похороны принца Филиппа: фото

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп в субботу, 17 апреля, был похоронен в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре. На церемонии прощания присутствовали 30 человек, в том числе принцы Уильям и Гарри.

Процессию, во время которой гроб с телом герцога Эдинбургского был доставлен на катафалке на отпевание в часовню, возглавили дети покойного – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также его внуки Уильям и Гарри. OBOZREVATEL публикует важные фото с траурного мероприятия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Похороны принца Филиппа
В траурной церемонии приняли участие сотни военных и члены королевской семьи
В траурной церемонии приняли участие сотни военных и члены королевской семьи
Катафалк, в котором находится гроб с телом принца Филиппа
Принцы Уильям и Гарри на похоронах дедушки
Похороны принца Филиппа
Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа

Перед началом церемонии погребения в память о принце Филиппе прошла минута молчания. В начале и в конце минуты молчания Вооруженные силы страны произвели по выстрелу с девяти площадок.

Похороны принца Филиппа
Гроб с телом принца Филиппа
Гроб с телом принца Филиппа
Гроб с телом принца Филиппа заносят в часовню Святого Георгия

Королева Елизавета II во время церемонии сидела одна из-за коронавирусных ограничений. Она также не смогла сдержать эмоций ирасплакалась на похоронах мужа.

Королева Елизавета II на похоронах мужа
Елизавета II на похоронах мужа принца Филиппа
Королева Елизавета II на похоронах принца Филиппа
Похоронная служба в часовне Святого Георгия
Похоронная служба в часовне Святого Георгия
Кто присутствовал на церемонии прощания с принцем Филиппом
Кто присутствовал на церемонии прощания с принцем Филиппом
Кто присутствовал на церемонии прощания с принцем Филиппом
Похороны принца Филиппа

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