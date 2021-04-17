Фото похорон принца Филиппа: самые важные моменты
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп в субботу, 17 апреля, был похоронен в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре. На церемонии прощания присутствовали 30 человек, в том числе принцы Уильям и Гарри.
Процессию, во время которой гроб с телом герцога Эдинбургского был доставлен на катафалке на отпевание в часовню, возглавили дети покойного – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также его внуки Уильям и Гарри. OBOZREVATEL публикует важные фото с траурного мероприятия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Перед началом церемонии погребения в память о принце Филиппе прошла минута молчания. В начале и в конце минуты молчания Вооруженные силы страны произвели по выстрелу с девяти площадок.
Королева Елизавета II во время церемонии сидела одна из-за коронавирусных ограничений. Она также не смогла сдержать эмоций ирасплакалась на похоронах мужа.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в обществе своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.
Принц Филипп оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в 39 миллионов долларов (24 млн фунтов стерлингов). Стало известно, кому может достаться наследство.
Старший сын Елизаветы II и Филиппа принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.