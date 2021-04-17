Елизавета II расплакалась на похоронах своего мужа
Королева Великобритании Елизавета II не смогла сдержать эмоций на похоронах своего мужа, принца Филиппа. Она расплакалась, когда провожала гроб герцога в часовню Святого Георгия, где проходило прощание.
Об этом сообщает издание Daily Mail. Монарх прибыла в часовню отдельно от своей семьи на черном Bentley. Машина остановилась рядом с гробом ее мужа, чтобы она смогла посмотреть на него перед поминальной службой. Затем выстрелили пушки, и зазвонили колокола в память о герцоге. Елизавета II вышла из автомобиля и направилась в часовню (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Королева во время панихиды сидела в полном одиночестве. Другие королевские особы, которые пришли семьями, сидели вместе.
"Ее Величество выглядела убитой горем и почтительно склоняла голову", – говориться в публикации.
Принца Филиппа похоронили в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. После смерти королевы тело принца будет перенесено в мемориальную часовню Георга VI, где будет покоиться и его супруга.
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