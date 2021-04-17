Елизавета II расплакалась на похоронах своего мужа

Юля Ухина
Юля Ухина
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Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II не смогла сдержать эмоций на похоронах своего мужа, принца Филиппа. Она расплакалась, когда провожала гроб герцога в часовню Святого Георгия, где проходило прощание.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Монарх прибыла в часовню отдельно от своей семьи на черном Bentley. Машина остановилась рядом с гробом ее мужа, чтобы она смогла посмотреть на него перед поминальной службой. Затем выстрелили пушки, и зазвонили колокола в память о герцоге. Елизавета II вышла из автомобиля и направилась в часовню (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Елизавета II на похоронах своего мужа принца Филиппа
Елизавета II расплакалась на похоронах своего мужа
Похороны принца Филлипа

Королева во время панихиды сидела в полном одиночестве. Другие королевские особы, которые пришли семьями, сидели вместе.

"Ее Величество выглядела убитой горем и почтительно склоняла голову", – говориться в публикации.

Королева во время панихиды сидела в полном одиночестве
Королева во время панихиды сидела в полном одиночестве
Похороны принца Филлипа

Принца Филиппа похоронили в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. После смерти королевы тело принца будет перенесено в мемориальную часовню Георга VI, где будет покоиться и его супруга.

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