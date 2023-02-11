Финский актер, прославившийся в РФ, продает борщ с пампушками, чтобы помочь Украине. Фото

Финский актер Вилле Хаапасало, который запомнился своими ролями в фильме "Кукушка" и "Особенности национальной охоты/рыбалки" на росТВ, решил закрыть весь бизнес в РФ и помогать украинцам. Знаменитость организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает борщ и пампушки, приготовленные по национальному рецепту. Определенный процент с реализации блюд он передает детям, пострадавшим от российской агрессии.

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Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook. Он запустил в столице Финляндии сеть хачапурных, открыл свою пекарню, а также вагончик-кафе, где продает украинские национальные вкусности. Каждый день отведать борщ приходят сотни человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня наша украинская "тележка" снова на вокзале Хельсинки. Добро пожаловать, чтобы поздороваться и отведать замечательные украинские деликатесы, такие как борщ (мясной или овощной) с пампушкой (10 евро), соленые и сладкие пироги (3 евро)", – написал Вилле.

По словам финна, 2 евро с каждого борща, а также 0,50 евро с пирогов идут на благотворительность в помощь нуждающимся детям из Украины. 5 февраля повара приготовили более 600 порций борща и такое же количество пирога с соленой и сладкой начинкой, ведь угощения вызвали ажиотаж. Инициатор подчеркнул – он подумает над открытием сети украинской кухни, так как люди все чаще спрашивают об этом.

"Спасибо за поддержку Украины", "Благодарю вас за большое и доброе сердце, за то, что поддерживаете нас в это нелегкое время. Как закончится война, приглашаем вас в гости. Киев – отличный город, его стоит посетить", "Вилле, спасибо за отличный борщ и вашу поддержку", "Спасибо от всего сердца! Надеюсь когда-нибудь попробовать ваш и наш борщ", – пишут люди под постами Хаапасало.

К слову, мужчина в 19 лет поступил в ЛГИТМиК (Российский государственный институт сценических искусств). В стране-агрессоре Хаапасало более популярен, чем в Финляндии. Известность актеру принесла роль Райво в российском фильме "Особенности национальной охоты". Однако после полномасштабного вторжения РФ Вилле осудил Путина и выразил свою поддержку Украине.

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