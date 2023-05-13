Alyona Alyona и рэпер OTOY публично поскандалили из-за выступления на Евровидении-2023

Во втором полуфинале Евровидения-2023, который прошел 11 мая, украинский исполнитель OTOY (настоящее имя – Вячеслав Дрофа) зачитал рэп на стихотворение Шевченка "Садок вишневий коло хати". Артист удивил публику в зале и украинских телезрителей у экранов, но не впечатлил свою коллегу, хип-хоп-исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко). Девушка с возмущением отреагировала на появление OTOY на ливерпульской сцене.

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Под публикацией "Slukh.media" в Instagram между знаменитостями разгорелся публичный скандал. Савраненко удивилась, почему Дрофу пригласили выступать на Евровидение, и намекнула, что он стал известным благодаря их совместному треку "Стержень". К нему также причастна и группа Kalush Orchestra (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это тот, кто еще пару месяцев назад проклинал меня за "охрану отмена" в рэпе. Не сдержалась. Простите. Только до меня рэп слушали и на рэп выступления ходили избранные. И Отоя через "Стержень" хоть кто-то да и увидел. А теперь вон выше на видео трушный рэп", – написала Alyona Alyona в профиле "Slukh.media".

Вячеслав моментально отреагировал на нападки Алены, ответив ей под комментарием. "Всплыла хранительница украинских шароваров, потому что кто-то залез на поле, которое ваша тусовка, по ощущениям, будто бы запатентовала. Знаешь, я много высказывался о Псюке и его поступках, однако в большинстве случаев игнорировал вопрос о тебе. "Проклятие за охрану отмену" – ничего себе, хорошие сказки придумываешь, но как бы грустно не было – я уже давно не вспоминаю тебя", – читаем мнение OTOY.

Аудитория разделилась на два лагеря, кто-то посоветовал Алене Савраненко не реагировать на "желчные упреки", другие же написали, что вокалистка поступила некрасиво по отношению к Вячеславу. "OTOY кайф! Кто не шарит – тот не шарит", "Хорошо исполнили, молодцы", "Так круто, довольно интересно и сочно звучало", – поддержали рэпера пользователи сети.

К слову, грандиозный финал Евровидения-2023 состоится уже в субботу, 13 мая. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Jerry Heil вдохновилась песней шведской исполнительницы Лорин Tattoo и решила перевести трек на украинский язык. Ее версия очаровала фолловеров, которые попросили девушку записать полный кавер.

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