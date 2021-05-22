'Финал Евровидения-2021: где, когда и во сколько смотреть выступление Go_A'

В субботу 22 мая, в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Представители с Украины группа Go_A на сцене конкурса представят свою песню под названием SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка. Коллектив выступит под 19 номером.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Евровидения-2021 (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Украине смотреть онлайн трансляцию финала Евровидения можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в субботу 22 мая в 22:00.

К слову, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 выступят 26 участников: первые три представителя будут из Кипра, Албании и Израиля. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Напомним, Евровидение – это песенный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.