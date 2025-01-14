Фаворитки 'Терена' публично обратились друг к другу после 'Холостяка 13': почему Инна и Настя поссорились

Фаворитки главного героя 13 сезона реалити "Холостяк" Александра "Терена" Будько, Инна Белень и Анастасия Юзьвак имеют достаточно натянутые взаимоотношения. Победительница и финалистка самого романтического шоу страны поссорились между собой, поскольку после завершения проекта имя волонтера из Харькова довольно часто появляется в социальных сетях таролога, поэтому она считает, что девушка пытается быть публичной с помощью нее.

Видео дня

О своем конфликте участницы проекта рассказали в отдельных интервью на YouTube канале Славы Демина. Они решили публично обратиться друг к другу, чтобы расставить все точки над "и".

По словам Инны Белень, однажды они с Анастасией Юзьвак лично обсуждала недоразумение, что возникло между ними. После последнего пост-шоу "Холостяка" волонтер пригласила к себе домой таролога и Юстину Багай. Как отметила избранница Александра Будько, тогда она поговорила с Юзьвак и объяснила: ей не нравится, когда девушка разбирает ее жизнь или слова на проекте в соцсетях. Подобное мнение победительница реалити высказала и в обращении.

"Настя, пожалуйста, давай ты будешь медийной личностью, но только с твоей точки зрения и о твоей жизни. Не вмешивай туда, пожалуйста, ни меня, ни Сашу, ни проект. Спасибо", – сказала Инна Белень.

Во время своего интервью на слова волонтера ответила и Анастасия Юзьвак. Таролог пожелала ей обрести гармонию в отношениях с "Тереном" и наконец прекратить думать, что она пытается пиариться на ее имени.

"Я желаю тебе сил пройти свой путь. Я знаю, что она сильно работает над отношениями с Александром. Поэтому желаю ей найти с ним гармонию, если это на самом деле ее мужчина, быть счастливой по-женски, потому что она хочет семью и детей, и пусть ей все удается. И пусть остановит этот триггер по отношению ко мне. Пусть перестанет думать, что я пиарюсь на ее имени, потому что это не так", – высказалась Анастасия Юзьвак.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Холостяка 13" раскрыла главную ложь участниц, идущих на шоу "только по любви".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!