Фанаты Бритни Спирс нашли намек на аборт от Джастина Тимберлейка в песне Everytime. Видео

В 2003 году американская певица Бритни Спирс выпустила лирическую композицию Everytime, релиз которой совпал с растением артистки с Джастином Тимберлейком. Для фанатов клип и трек выглядели как обвинения в домашнем насилии, но 20 лет спустя на хит посмотрели с нового угла.

В своих мемуарах исполнительница раскрыла, что ее избранник заставил юную девушку сделать аборт. Он настоял на том, что не готов стать отцом. Держа эту информацию в голове, фанаты обнаружили новые детали в клипе Everytime, пишет New York Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Хотя видео посвящено теме преследования папарацци и ссорам в паре, в конце неожиданно много внимания акцентируется на детях и их мамах, которые только родили.

Видео дня

По сюжету после избиения Спирс смотрит на мир как будто со стороны, пока ее спасают, бежит по коридорам в отделение с младенцами, а затем в кадре появляется новоиспеченная мама с ребенком на руках.

Это совсем не укладывалось в контекст лирической песни, ведь о беременности звезды тогда еще никто не знал. Сейчас Everytime кажется фанатам сборной историей о несчастливых отношениях Спирс и Тимберлейка, а также будто намекает на скорбь артистки из-за того, что она тогда не стала мамой.

Напомним, певица в 19 лет забеременела от своего 20-летнего звездного избранника, но в конце концов была вынуждена сделать аборт по требованию Тимберлейка. Певица объясняла, что очень его любила и не уверена, что при других обстоятельствах избавилась бы от ребенка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бритни Спирс испугала фанов видео, на котором она танцует с ножами. В клипе знаменитость в розово-белом бикини кружит и танцует, используя как реквизит два больших острых предмета.

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