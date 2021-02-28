Фанатов мужа Заворотнюк обеспокоил его уставший вид

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удивил поклонников своим внешним видом. Знаменитость позировал в одном кадре с фигуристкой Татьяной Навкой, при этом взволновал своим изнеможенным видом поклонников.

Соответствующий кадр олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. На фото Чернышев позировал в водолазке с растрепанными волосами и бородой.

В комментариях к публикации фигуристки пользователи сети взволновались внешним видом супруга Заворотнюк. Фанаты отметили, что Петр выглядит очень изнеможенным: уставшим и бледным.

"Он выглядит очень измотаным", "Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", "На фото у него вид уставший, запущенный"; "Петр что-то сдал совсем, уставший, бледный", – писали пользователи сети в фотоблоге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.