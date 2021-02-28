Фанатов мужа Заворотнюк обеспокоил его уставший вид
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удивил поклонников своим внешним видом. Знаменитость позировал в одном кадре с фигуристкой Татьяной Навкой, при этом взволновал своим изнеможенным видом поклонников.
Соответствующий кадр олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. На фото Чернышев позировал в водолазке с растрепанными волосами и бородой.
В комментариях к публикации фигуристки пользователи сети взволновались внешним видом супруга Заворотнюк. Фанаты отметили, что Петр выглядит очень изнеможенным: уставшим и бледным.
"Он выглядит очень измотаным", "Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", "На фото у него вид уставший, запущенный"; "Петр что-то сдал совсем, уставший, бледный", – писали пользователи сети в фотоблоге.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения, знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.