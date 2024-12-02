Фанатка Путина из Крыма победила на 'Миссис планета 2024' и пообещала вложить выигранные деньги в войну против украинцев

В Перу состоялся международный конкурс красоты "Миссис планета 2024", где победу одержала 33-летняя поклонница президента РФ Владимира Путина из Крыма Татьяна Федорищева. В финале мероприятия, которое сложно назвать престижным, поскольку оно проходило в торговом центре, а участие в нем приняли лишь 35 участниц из разных стран, российская модель появилась в костюме "императрицы".

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Как сообщают росмедиа, выигранные средства она пообещала потратить на поддержку оккупантов в войне против Украины. Отмечается, что Федорищева отказывалась участвовать в некоторых конкурсах, например исполнении танцев или дефиле на высоких каблуках, ведь в 14 лет попала в аварию и потеряла одну стопу.

"Было сложно! Правда. Очень много участниц, а подготовка латинских девушек такова, что мне и не снилось, даже с моим опытом", – высказалась о конкурсе россиянка.

По словам уроженки Крыма, на "Миссис планета 2024" ей не пришлось столкнуться с "предвзятым отношением" из-за гражданства, а почти для всех участников Россия ассоциируется со снегом, водкой и Путиным.

К тому же 33-летняя фанатка Путина продемонстрировала империалистические нарративы РФ на международной арене, ведь появилась в финале конкурса в костюме Екатерины II. Выбор лука она объяснила так: "Мне хочется выделиться настоящим национальным образом. Хотя организаторам это и не очень понравилось. Они долго просили меня "быть как все" и привезти крылья и перья бикини, но я отказалась. У нас хоть и есть Жар-Птица, все же наша культура гораздо богаче, чем образ сказочной пернатой".

Подтвердить "многогранность" культуры РФ Татьяна Федорищева решила оригинальным подарком. Незадолго до финала конкурса она заявляла, что хочет посетить остров Пасха и вручить местным гречку и шпроты.

Однако любопытно, что победа модели в конкурсе красоты не вызвала сильного восторга у самих россиян.

"Почему "Миссис Планета" происходит в школьной столовой?"

"На праздник в детском саду больше похож".

Ранее Федорищева получила титул третьей вице-мисс конкурса Miss Ocean World в Индии. Там она выступила в стилизованной форме Черноморского флота под видео с Путиным, чем нарушила установленные правила.

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