Фанат швырнул мешочек с прахом своей покойной матери в певицу Пинк прямо на концерте. Видео

Известная американская певица Пинк на днях выступала в Лондоне, где с ней случился странный и даже несколько жуткий инцидент. Прямо посреди концерта один из зрителей кинул в артистку мешочек с прахом своей покойной матери.

Видео дня

На видео попал момент с реакцией звезды на случившееся. Кадры распространили в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, Пинк выступала на фестивале British Summer Time Hyde Park. Когда певица исполняла один из своих хитов под названием Just like a pill, в нее прилетел странный предмет. Как мы уже заметили выше, это был мешочек небольшого размера. Артистка подняла его и прочитала надпись, которая сообщала, что наполнение емкости – это прах покойной женщины, а именно мамы одного из фанатов звезды.

Пинк выглядела крайне растеряно, но все же переспросила: "Это действительно твоя мама?"

Услышав утвердительный ответ, певица добавила: "Даже не знаю, как на это реагировать".

Однако Пинк, как настоящий профессионал, смогла собраться духом и продолжила выступать.

Напомним, что на днях в сети распространилось видео, где на певицу Бебэ Рексу напали во время выступления и сбили ее с ног телефоном. Гаджет разбил бровь артистке. Позже она поделилась фотографиями, как пострадало ее лицо.

Также OBOZREVATEL писал, что на другую певицу Эйву Макс напали во время концерта в Лос-Анджелесе и едва ее не покалечили. Неадекватный фанат пытался ударить звезду. Момент попал на видео.

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