'Была опустошена': Юлия Мендель вспомнила, как отпускала жениха Павла Кухту на войну

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, жених которой ныне защищает наше государство от российских захватчиков, вспомнила, что ей нелегко было его отпустить на фронт. Павел Кухта с первых дней боевых действий хотел уйти воевать, однако тогда желающих было достаточно.

Как рассказала Мендель в Instagram, сначала ее любимый занимался координацией гуманитарной помощи из заграницы, присмотром за доставкой в наиболее пострадавшие регионы. Однако спустя некоторое время пришел к ней и заявил, что решил пойти на передовую.

"Когда Павел Кухта с загадочной улыбкой сказал мне, что у него есть новости, я подумала, что он говорил о новой партии гуманитарной помощи и проблемах с ее доставкой. Но то, что он мне сказал, заставило меня оцепенеть."Я не могу сидеть возле женской юбки, когда идет война", – сказал он мне, пытаясь проявить как можно больше нежности. Мой жених шел на передовую, и все, что я могла сделать, это слезно спросить, почему", – вспомнила экс-спикер президента Зеленского.

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Она рассказала, что не хотела разочаровывать любимого, но несколько дней не могла принять это решение.

"Я была ошеломлена, опустошена. Я понимала и не понимала одновременно. Будто бы все внутри меня застыло. Это решение, которое невозможно отменить", – отметила Мендель.

Известно, что бывшая пресс-секретарь главы государства несколько недель вместе с женихом и двумя котами переехали во Львов.

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