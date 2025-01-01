'Евровидение – это всегда скандалы'. Руслана – о событии, которое скрывала больше года, и лучшего претендента на конкурс от Украины

Руслана Лыжичко, известная украинская певица, народная артистка Украины, победительница Евровидения 2004, все время в движении. Новогодние праздники – не исключение. По словам исполнительницы, они тоже проходят в работе.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Руслана раскрыла подробности того, как десять недель держала в напряжении всю Бельгию, участвуя в самой популярной в этой стране телепрограмме, а также рассказала о своем видении идеального претендента на Евровидение от Украины. Разговор с исполнительницей состоялся на вручении премии "Музыкальная платформа".

– Руслана, какими будут ваши новогодние праздники?

– Как всегда, на сцене. На весь декабрь у меня были запланированы благотворительные выступления в пользу наших защитников. Других планов не было и быть не может, потому что мы понимаем, что нужно пахать нон-стоп, потому что ребятам критически не хватает многого. Такая поступает информация иногда: "Руслана, бросай все! Давай нам дроны, где хочешь бери". Все наше внимание сфокусировано только туда. Я работаю с фондом известной в Украине волонтерки Любы Шипович, обеспечивающим бригады на передовой. Мы выступаем, делаем сборы, передаем деньги. Я с Любой с самого Майдана, мы уже как родные.

– Месяц назад стало известно, что вы участвовали в бельгийской версии телешоу "Маска" как зарубежная суперзвезда. Больше года вы скрывали эту новость. Почему?

– В контракте было прописано, что не имею права никому рассказывать о своем участии, пока это не станет известно во время телешоу. Мои друзья знали, что я постоянно езжу в Брюссель, однако зачем организуются эти поездки, были в курсе буквально несколько человек из нашей команды. Эта история длилась больше года – от видеовстречи с продюсерской командой до момента, когда в эфире показали мое лицо без маски.

Интересно, что я вообще не знала и даже не догадывалась, какого героя мне предложат реализовать на проекте. От начала и до конца образ Zeeduivel – полностью замысел продюсеров. Мне показали уже конечный результат. Это глубоководная рыба, которая водится у нас, на острове Змеиный. Очень уникальная особа, внесена в Красную книгу. В моем исполнении она вышла рок-звездой, которая смотрит на мир широко открытыми глазами, но одновременно имеет крепкие и острые зубы, что выдает ее сильный характер и несокрушимость. Этот образ полностью соответствует состоянию, в котором сейчас находятся украинцы.

Свое участие в проекте я решила использовать в первую очередь для того, чтобы побольше рассказать бельгийской аудитории об Украине. Но поскольку по правилам шоу не могла разговаривать со зрителями и членами жюри, доносила информацию о нас через песни. Моя героиня десять недель держала в интриге всю Бельгию, я с ней почти дошла до финала. Успела даже спеть дуэтом с местной звездой – певицей Natalia, а также дважды зажгла перед 15-тысячной аудиторией в местном Дворце спорта.

За это время страна стала мне просто родной. Бельгийцы невероятно душевно отнеслись ко мне – иначе не скажу. Оказалось, что для них я большая звезда. Я даже не всегда сама для себя осознаю, насколько для людей имеет значение первый победитель Евровидения из Украины. Мне очень трудно было понять такую мою популярность в Бельгии. Продюсеры, которые меня пригласили, как выяснилось, сделали этот шаг не просто ради технологии или оригинальной фишки. Это действительно мои глубокие поклонники, люди, которые любят меня и мои песни. И для них стало большой радостью, что мы согласились, приехали.

Они заложили в мой роскошный образ множество смыслов. Прежде всего, рыба – это символ жизни. А еще у меня на маске был фонарик, они его добавили в костюм, чтобы с Украиной ассоциировались самые светлые вещи. Обувь у меня была желтая, а сам костюм – голубой. В качестве подсказки они даже вынесли во время одного из эфиров на сцену трембиту. Бельгийцы самоотверженно работали, чтобы подать Украину как можно лучше.

– Вы упомянули о Евровидении. Если бы вам предложили выбрать кандидата на конкурс от Украины в следующем году, кого бы предпочли?

– Отправила бы конкурсанта с совершенно новым именем, может быть, даже никому не известным. Но человека, который не боится быть оригинальным и не принимает во внимание стереотипы и тренды шоу-бизнеса. Я лично поддерживаю всех, кто имеет смелость не следовать мировым направлениям и тенденциям, а предпочитает делать свое. И имеет амбиции.

Вот мы взяли курс на то, чтобы восстановить свой ритм, а это трудно. (Недавно певица презентовала новую композицию с особой энергетикой "Каменная Дева" – сочетание древних мотивов с современными инновациями. Источником вдохновения для песни стали мифические истории о загадочных каменных святилищах Карпат, которые лично исследовала артистка. – Ред.) Кое-что вообще невозможно возродить, потому что оно потеряно навсегда. А мы дальше продолжаем творить, порой неизвестно из чего, понимаете? Вот если артисты начнут амбициозно отстаивать только свой стиль, то будет результат. Список претендентов, которые будут участвовать в отборе, конечно, я уже видела. Пока не буду никого выделять, но мои ставки на новое имя и оригинальную музыку.

– А что вы скажете по поводу певца ENLEO, попавшего в скандал из-за прослушивания российской музыки? Несмотря на то что исполнитель, по его словам, слушал композиции рэпера Oxxxymiron, не поддерживающего войну, часть украинцев неоднозначно отреагировали на это.

– Ничего страшного. Евровидение – это всегда скандалы. И это не первый и не последний – они еще будут. Мне искренне нравятся все участники этого года, которые изъявили желание стать представителями от Украины на "Евровидение 2025".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актером-воином Максимом Девизоровым – о побратимах из списка Forbes, двух братьях на войне и неожиданном разводе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!