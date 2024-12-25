Участник Нацотбора на Евровидение 2025 года из Мариуполя сделал заявление после скандала с российской музыкой. Видео

Молодой певец, участник Нацотбора на Евровидение 2025 года Никита Леонтьев, более известный под сценическим псевдонимом ENLEO, сделал заявление после скандала, в который попал из-за прослушивания российской музыки. 21-летний исполнитель из Мариуполя отметил, что никогда не хотел продвигать в украинское информационное пространство творчество страны-агрессора, а после начала большой войны не добавил в плейлист ни одного трека артистов из РФ.

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Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Instagram. Певец добавил, что осознает всю ответственность за свои поступки и сделал определенные выводы.

"Для меня эта ситуация стала важным уроком. Не буду оправдываться, это правда, я действительно прослушал песни российских исполнителей за день до того видео, но хочу отметить, что с 2022 года в моей библиотеке Apple Music не появилось ни одной российской песни. Это была исключительно история прослушиваний. Но я как артист несу полную ответственность за свои поступки. У меня никогда не было целью продвижение русской музыки, пропаганда русской культуры, потому что для меня, как для человека из Мариуполя, Россия это абсолютное зло", – объяснил артист.

По словам ENLEO, весь ужас войны его семья испытала еще в 2014 году, так что с тех пор он пытается продвигать украинскую культуру. Исполнитель понимает, почему тот факт, что он прослушал несколько русских треков, вызвал возмущение у общественности. Как отметил молодой артист, эта ситуация стала для него толчком еще раз задуматься, чем должно быть заполнено его информационное пространство, а от чего лучше избавляться.

Прокомментировал ENLEO и свои слова о том, что отечественная музыка является "кринжем и колхозом". По его словам, фраза была просто вырвана из контекста и касалась так называемой "шароварщины".

"Я говорил о поверхностном, шаблонном материале, который мы с вами успели назвать шароварщиной. Конечно, я люблю украинскую музыку. Это моя жизнь и я хочу всегда ею заниматься", – добавил певец.

Напомним, 11 декабря Суспільне объявило лонглист Нацотбора на Евровидение 2025, куда попал ENLEO. На следующий день в сети разлетелось видео, где исполнитель признавался, что слушает российские песни. Он отметил, что не все время предпочитает треки артистов из РФ, однако периодически включает композиции Oxxxymiron, "ЛСП", Markul и других, чтобы поностальгировать.

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