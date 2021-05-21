Евровидение 2021: все, что нужно знать о музыкальном конкурсе

Известный музыкальный конкурс Евровидение 2021 – одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, но в этот раз представителям различных стран удалось выйти на сцену и покорить зрителей своими выступлениями.

Согласно прогнозам букмекеров, сейчас лидерами являются Италия, Франция и Мальта. Подробней об интересных фактах Евровидения 2021, которые должен знать каждый, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Группа Måneskin представляет Италию на Евровидении 2021 – они исполнили песню "Zitti e buoni". Måneskin – это итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В 2021 году 3500 зрителей будут допущены на "Арену" в Роттердаме на гранд-финал. Все они будут частью поддерживаемого правительством эксперимента по контролю над распространением самонадеянности среди больших скоплений людей.

Группа Daði og Gagnamagnið покорила зрителей своим запоминающимся танцем на выступлении под песню 10 Years. Но в результате участники не смогут принять участие лично в гранд-финале, так как их солист заболел коронавирусом. Так, их номер покажут в видео-формате, которое было записано ранее.

Организаторы проекта установили ряд четких правил конкурса относительно голосования. К примеру, запрещено голосовать за представителя своей страны. Для того, чтобы проголосовать за любимого исполнителя или группу, зрителям будет нужен номер, на который они смогут отправить смс-сообщение. Он появится во время прямого эфира шоу. Для зрителей Евровидения будет 15 минут, чтобы отдать свой голос конкурсантам. Согласно правилам, телезрители имеют 50% голосов, а остальные 50% принадлежат жюри.

Представительница Сан-Марино, итальянская певица Senhit вышла на сцену конкурса с огромной короной на голове и черном костюме с объемными рукавами и перьями. Но самым главным сюрпризом стало то, что к номеру присоединился американский рэпер Flo Rida.

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Отметим, что 22 мая состоится гранд-финал конкурса, в ходе которого определится победитель Евровидения 2021. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.