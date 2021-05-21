Евровидение 2021: все, что нужно знать о музыкальном конкурсе
Известный музыкальный конкурс Евровидение 2021 – одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, но в этот раз представителям различных стран удалось выйти на сцену и покорить зрителей своими выступлениями.
Согласно прогнозам букмекеров, сейчас лидерами являются Италия, Франция и Мальта. Подробней об интересных фактах Евровидения 2021, которые должен знать каждый, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.Италия может стать победителем
Группа Måneskin представляет Италию на Евровидении 2021 – они исполнили песню "Zitti e buoni". Måneskin – это итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.
В 2021 году 3500 зрителей будут допущены на "Арену" в Роттердаме на гранд-финал. Все они будут частью поддерживаемого правительством эксперимента по контролю над распространением самонадеянности среди больших скоплений людей.Исландия стала очень обсуждаемой в сети
Группа Daði og Gagnamagnið покорила зрителей своим запоминающимся танцем на выступлении под песню 10 Years. Но в результате участники не смогут принять участие лично в гранд-финале, так как их солист заболел коронавирусом. Так, их номер покажут в видео-формате, которое было записано ранее.
Организаторы проекта установили ряд четких правил конкурса относительно голосования. К примеру, запрещено голосовать за представителя своей страны. Для того, чтобы проголосовать за любимого исполнителя или группу, зрителям будет нужен номер, на который они смогут отправить смс-сообщение. Он появится во время прямого эфира шоу. Для зрителей Евровидения будет 15 минут, чтобы отдать свой голос конкурсантам. Согласно правилам, телезрители имеют 50% голосов, а остальные 50% принадлежат жюри.Представительница Сан-Марино объединилась с Flo Rida
Представительница Сан-Марино, итальянская певица Senhit вышла на сцену конкурса с огромной короной на голове и черном костюме с объемными рукавами и перьями. Но самым главным сюрпризом стало то, что к номеру присоединился американский рэпер Flo Rida.Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения
Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.
Отметим, что 22 мая состоится гранд-финал конкурса, в ходе которого определится победитель Евровидения 2021. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.
Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.