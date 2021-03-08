В России определились с представителем на "Евровидении-2021" вместо Little Big
Певица Manizha (Манижа Сангин) будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2021" вместо группы Little Big.
Голосование за кандидата от РФ прошло на "Первом канале" в понедельник, 8 марта. Manizha обошла дуэт "#2Маши" и инди-группу Therr Maitz.
В Роттердаме представительница РФ будет выступать с песней под названием Russian Woman ("Русская женщина").
"Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", – заявила певица после победы.
Отметим, Манижа Далеровна Сангин – российская и таджикская певица, наиболее известная под творческим псевдонимом Manizha.
В декабре прошлого года она стала первым послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Видео выступления Manizha:
Напомним, российская группа Little Big не будет принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021.
Как писал OBOZREVATEL:
группа Go_A официально представила песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение-2021" от Украины. Так, они исполнят композицию под названием "Шум".
В прошлом году Go_A победили в Национальном отборе с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 перенесли на весну 2021 года. Украина, как и большинство других стран, не стала менять своего представителя, но музыкантам пришлось написать новую песню – таковы правила конкурса.