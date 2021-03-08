В России определились с представителем на "Евровидении-2021" вместо Little Big

Певица Manizha (Манижа Сангин) будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2021" вместо группы Little Big.

Голосование за кандидата от РФ прошло на "Первом канале" в понедельник, 8 марта. Manizha обошла дуэт "#2Маши" и инди-группу Therr Maitz.

В Роттердаме представительница РФ будет выступать с песней под названием Russian Woman ("Русская женщина").

"Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", – заявила певица после победы.

Отметим, Манижа Далеровна Сангин – российская и таджикская певица, наиболее известная под творческим псевдонимом Manizha.

В декабре прошлого года она стала первым послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Видео выступления Manizha:

Напомним, российская группа Little Big не будет принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021.

Как писал OBOZREVATEL: