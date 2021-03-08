Little Big отказались представлять Россию на Евровидении

Российская группа Little Big не будет принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021.

Об этом заявил ее лидер Илья Прусикин, сообщается на странице группы в Instagram. Во время отборочного этапа на конкурс он сказал, что решение было принято совместно с "Первым каналом".

"Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса", – сказано в сообщении.

В то же время в эфире "Первого канала" объявили, что на участие в конкурсе теперь претендуют "Манижа", "2Маши" и Therr Maitz.

Евровидение состоится с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем должны участвовать исполнители из 41 страны. По словам организаторов, из-за пандемии COVID-19 музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, о намерении участвовать в международном конкурсе Little Big объявила в ноябре 2020 года.