Евровидение 2021: кто занял последнее место в списке финалистов

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Финляндии – Blind Channel заняли последнее, десятое место в списке финалистов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Также в гранд-финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария и Греция.

Пост-хардкорная группа Blind Channelвыступала под номером четырнадцать с песней Dark Side. Участники коллектива продемонстрировали на сцене песенного конкурсаогненное шоу и периодически мелькали с нецензурными жестами.

Результаты второго полуфинала:

Албания Сербия Болгария Молдова Португалия Исландия Сан-Марино Швейцария Греция Финляндия

Напомним, что во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_A – закрыла финальную десятку.

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определилось в ходе полуфиналов 18 и 20 числа.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 18 травня, на музичному конкурсі Євробачення 2021 у Роттердамі, Нідерланди, виступив український гурт Go_A з піснею SHUM. Вони вразили всіх своїм виконанням та яскравим шоу – зал аплодував стоячи.