Евровидение 2021: кто занял последнее место в списке финалистов

Юля Ухина
Юля Ухина
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Представители Финляндии на Евровидении 2021 – Blind Channel

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Финляндии – Blind Channel заняли последнее, десятое место в списке финалистов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Также в гранд-финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария и Греция.

Пост-хардкорная группа Blind Channelвыступала под номером четырнадцать с песней Dark Side. Участники коллектива продемонстрировали на сцене песенного конкурсаогненное шоу и периодически мелькали с нецензурными жестами.

Представители Финляндии на Евровидении 2021 – Blind Channel
Blind Channel с песней Dark Side
Blind Channel с песней Dark Side

Результаты второго полуфинала:

  1. Албания

  2. Сербия

  3. Болгария

  4. Молдова

  5. Португалия

  6. Исландия

  7. Сан-Марино

  8. Швейцария

  9. Греция

  10. Финляндия

Результаты второго полуфинала Евровидения 2021

Напомним, что во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_Aзакрыла финальную десятку.

Когда состоится финал Евровидения 2021

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определилось в ходе полуфиналов 18 и 20 числа.

  • Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Песенный конкурс Евровидение 2021

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 18 травня, на музичному конкурсі Євробачення 2021 у Роттердамі, Нідерланди, виступив український гурт Go_A з піснею SHUM. Вони вразили всіх своїм виконанням та яскравим шоу – зал аплодував стоячи.

Евровидение-2021людизвездышоу-бизнесшоу