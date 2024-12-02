Европейские звезды, популярные в 70–90-х годах, приехали зарабатывать кровавые рубли в Москву. Их пригласить спеть на сцене музыкального фестиваля "Легенды Ретро FM", поэтому артисты решили не упускать возможность и отправились в страну-террориста. Более того, в тот день вместе с ними выступали враги Украины: Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Буйнов и Кай Метов. Все они либо ездили на оккупированные территории, либо угождали диктатору Владимиру Путину.

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Согласились поддержать пропагандистов авторы хита Coco Jumbo немецкие исполнители Mr. President, испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда французского диско F. R. David и американское трио No Mercy. Россияне восхищались тем, что отважные иностранцы не побоялись потерять репутацию и прилетели в Москву. Свои эмоции они выражали в соцсетях.

"Зарубежные артисты приехали на музыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM" и сорвали бурю оваций. Особенно зрители оценили "Зеленоглазые такси" в исполнении F. R. David, – комментировали российские Telegram-паблики. – Словом, вечеринка удалась на славу."

Как видим, европейцы не на шутку готовились к своим выступлениям. Об этом свидетельствует то, что советская песня "Зеленоглазое такси" прозвучала не в своей оригинальной версии, а на иностранном языке.

Это не первый случай, когда россияне приглашают к себе мировых звезд. В прошлом году на сцене этого же фестиваля выступали: австрийская группа Joy, итальянские певцы Gazebo и Pupo, немецкие артисты Fansy и Lian Ross.

Gazebo рассказывал тогда, что никогда не был в СССР, а приехал впервые уже в Россию. Певец увидел много общего между итальянцами и россиянами и добавил, что ему нравится в РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что российскому певцу Александру Буйнову диагностировали неизлечимую болезнь – 4-ю стадию рака предстательной железы. Артист публично поддерживает террористические власти Кремля и собирался убивать украинцев и захватывать мирные города, но теперь он вряд ли сможет воплотить свои амбиции в реальность.

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