Российский певец Александр Буйнов, который публично поддерживает террористическую власть Кремля, более того – собирался убивать украинцев и захватывать мирные города, вряд ли сможет воплотить свои амбиции в реальность. Пропагандисту диагностировали неизлечимую болезнь – 4-ю стадию рака предстательной железы.

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Соответствующая информация появилась в росмедиа. Отмечается, что артисту присвоили паллиативный статус, что указывает на то, что одолеть недуг или достичь ремиссии уже невозможно.

Серьезное ухудшение здоровья Буйнова зафиксировали в ноябре этого года. Тогда путиниста госпитализировали в одну из московских больниц. 74-летнему певцу выписали перечень необходимых лекарств на "экстренный случай", если его самочувствие станет слишком плохим. К тому же пропагандист должен придерживаться специальной диеты.

Стоит отметить, что Буйнов страдает онкологическим заболеванием на протяжении многих лет. В 2011-м путинист заявлял, что у него началась ремиссия, однако улучшение состояния здоровья длилось недолго. Преданный фанат Кремля пережил несколько рецидивов и сложных операций по удалению метастазов. Это не помогло преодолеть болезнь, и теперь диагностирована последняя стадия рака.

Напомним, после начала полномасштабной войны Александр Буйнов откровенно рвался убивать украинцев. Он заявлял, что в марте 2022 года обращался к друзьям, которые уже были в госпиталях на передовой, есть ли у него шанс присоединиться к российским террористам. Однако его знакомые вежливо отговорили его от этой идеи, отмечая, что 73-летний товарищ оккупантам не нужен.

Тогда попытки пропагандиста попасть на фронт стихли, но он откровенно говорил: обязательно присоединится к террористической армии, если объявят всеобщую мобилизацию.

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