Кошевой впервые показал свою квартиру в Киеве. Видео

Известный украинский шоумен и комик Евгений Кошевой впервые показал, как выглядит его квартира в новом районе Киева изнутри. Здесь он живет с супругой Ксенией, двумя дочками – Варварой и Серафимой, – а также тремя домашними питомцами.

Кадры из жилища обнародовали журналисты программы ЖВЛ на 1+1. Квартира звезды "Квартала 95" трехкомнатная, а главное место в ней – кухня-гостиная, где каждый день собирается семья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Как рассказали Кошевые журналистам, утро у них начинается в 7:30. В это время в доме царит "тотальный хаос", пока Ксения – дизайнер и бывшая танцовщица – собирает детей и сама выходит на работу. Вечером обстановка в квартире спокойная.

"Какое счастье, мы не делаем уроки дома", – со смехом объяснила супруга украинского юмориста.

Сам актер рассказал, что пытается воспитывать дочек дисциплинированными и хочет, чтобы они приносили хорошие оценки.

Мужчина пошутил, что самое "угрожающее" наказание для детей – смена пароля на планшете или несколько дней без телефона. Варя, к примеру, была без гаджета до четырех месяцев.

Девочка-подросток призналась, что сперва ощущала "ломку", но потом наказание уже не казалось таким страшным.

"За четыре месяца ты постепенно привыкаешь к этому и все нормально", – рассказала 13-летняя Варвара.

Коротко о знаменитости:

Евгений Кошевой – 38-летний украинский актер и шоумен, который обрел широкую популярность благодаря участию в "Квартале-95".

Участвовал в программах "Рассмеши комика", "Вечерний Киев", "Чисто News" и др. Карьеру начинал с КВН, где начал играть еще на первом курсе колледжа.

В коллектив "Квартал 95" вступил в конце 2004 года по приглашению Владимира Зеленского.

С 2007-го женат на Ксении Кошевой (Стрельцовой), которая окончила балетную школу в Москве. У пары родились две девочки – Варвара (2008) и Серафима (2014).

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ксения Кошевая призналась, что не хотела заводить еще одного ребенка, потому что предыдущие роды были очень сложными.

Кошевой вместе с супругой Ксенией дали интервью, в котором рассказали, как переживают подростковый период старшей дочки и как ее воспитывают.

Как выглядел комик Кошевой в начале карьеры – смотрите в нашей статье по ссылке.