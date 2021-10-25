'Нужно быть животным': Кошевой поделился секретами воспитания старшей дочери

Известный украинский шоумен и комик Евгений Кошевой, который вместе со своей супругой воспитывают двух дочерей, признался, что последние полтора года живет со старшей дочкой Варварой, "как на ножах". Артист поделился секретами воспитания.

В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", Кошевой вместе с супругой Ксенией и дочерью Варварой дали интервью в котором он рассказал, что в период переходного возраста старшей дочери, ему сложно общаться с ней. Евгений рассказал о компании, в которую попала Варвара и научилась плохим привычкам.

"Мы пытались немного отстранить ее от них. Поэтому она ездила в Испанию в лагерь, на отдых в Болгарию и все ездили в Грецию. Ее плохие привычки заставили поговорить с ней жестко. Разумеется, без рукоприкладства, ребенка бить, то вообще надо быть каким-то животным", – сказал Евгений Кошевой.

Видео дня

Сама же Варвара отметила, что самый строгий родитель в их семье – мама.

"Мы могли не разговаривать 2-3 недели. Ни доброго утра, ни доброго вечера, ни привет, ни пока. Я убегала из дома. Мама забирала у меня деньги. Говорила, что я никуда не поеду. Но я все равно ехала. К друзьям. К компании", – рассказала Варвара.

Она добавила, что хоть и говорила, куда она едет, ее мама все равно звонила ей и беспокоилась.

"Я ей говорила, что с друзьями, не трогай меня, пожалуйста, буду дома в 8 вечера. Ну иногда опаздывала, позже приезжала. Но до 9 максимум", – вспоминает Варвара.

Также девочка призналась, что первой на примирение всегда шла именно она.

"Я понимала, что если не подойду на примирение, она дальше будет обижаться. Она никогда первая не подойдет извиниться, потому что она типа гордая", – говорит старшая дочь Кошевого.

Тогда ее мама Ксения перебивает и говорит: "если бы мне было за что извиняться, то, наверное, я бы подходила первая".

"Я считаю, что есть за что извиняться, потому что родители всегда должны уступать", – ответила Варвара.

Кроме этого, у звездного отца поинтересовались про отношения его дочери с бойфрендом – знакомы ли он и как общаются.

"Мы не разговариваем с ним. Мы так знакомы "привет-привет". Главное, чтобы глупостей не наделал", – сказал Евгений.

Он отметил, что каждый родитель должен следить за этим и разговаривать со своими детьми про отношения.

Варвара добавила, что когда она в отношениях, то ме6ньше проводит времени со своими родителями, потому что часто переписывается в социальных сетях с избранником. Журналисты поинтересовались есть ли у нее сейчас бойфренд, на что она ответила "нет".

"Сейчас его уже нет. Конечно, когда он есть, я меньше провожу времени с родителями, это их раздражает. Но сейчас у меня нету молодого человека, потому что я столкнулась с проблемой, что не умею себя уважать", – призналась Варвара.

Она отметила, что даже если парень относится к ней плохо, то она все равно едет к нему, когда он зовет погулять.

"Мы с Женей говорили об этом – значит он не достоин. Просто, зачем это делать. Я не хочу, чтобы ее обижали. Это моя дочь, она для меня самая дорогое. И одна, и вторая. И для Жени тоже", – сказала Ксения Кошевая.

Также у Ксении спросили, как это быть мамой двух дочек, на что она не успела ответить, как Варвара перебила и сказала, что "их пытаются постоянно сплавить".

"Она просто постоянно такое ощущение, что хочет нас куда-то сплавить. Например, я еду в лагерь, она думает, что я ничего не слышу, наконец! И как на это реагировать? Я конечно возмущаюсь: "ты что, так не рада меня видеть, я тебя уже так достала?". Она сразу: "нет-нет, ты чего, нет", а подругам рассказывает всем – наконец-то", – сказала Варвара.

Ксения ответила дочери, что она счастливая мать.

"Вот как детям кажется. Я открою секрет, это не только про вас. Это так у всех детей. Я счастливая мать", – подытожила Ксения Кошевая.

Коротко о знаменитости:

Евгений Кошевой – украинский актер и шоумен, широкую популярность обрел благодаря участию в "Квартале-95". Женат на Ксении Кошевой, в браке с которой у них родились две девочки – Варвара и Серафима. Участвовал в программах "Рассмеши комика", "КВН", "Вечерний Киев" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ксения Кошевая призналась, что не хотела заводить еще одного ребенка, потому что предыдущие роды были очень сложными для нее. По словам Ксении, она не была готова к рождению дочери Варвары.