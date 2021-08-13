Как выглядел комик Евгений Кошевой в начале карьеры: студия 'Квартал 95' обнародовала фото

Студия "Квартал 95" опубликовали архивный снимок актера и комика Евгения Кошевого в честь Международного дня молодежи. На фото будущий артист позирует в начале своей карьеры.

Соответствующий кадр появился на странице Студии "Квартал 95" в Instagram. "Поздравляем с Днем молодежи. Никогда не теряйте тот самый огонек в сердце", – говорится в посте.

Подписчики "Квартала 95" засыпали комплиментами комика, однако были такие, кто заподозрил применение фотошопа к снимку.

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"И не понятно, 16 ему тут или 50", "Какой молодой, супер", "Я помню вас именно таким, еще с института", "Это фотошоп, когда это он таким был?", "У таких, как мы с Вами, Женя ,огонька хватит на всех", – отреагировали в комментариях.

К слову, раньше День молодежи отмечали в июне, а с 1 января 2022 года праздник будет всегда отмечаться 12 августа, в соответствии с указом Президента Украины (от 28 июля 2021 № −333/202).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актеры студии "Квартал 95" озвучили полнометражный анимационный мультфильм "Гулливер возвращается". Во всеукраинский прокат он выйдет уже 19 августа.