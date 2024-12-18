'Это шоу не о любви': военный-модель Назар Грабар подловил 'Холостяка' на лжи, из-за которой он отказался участвовать в реалити

Украинский танцовщик, модель и военный Назар Грабар рассказал, что отказался стать главным героем романтического шоу "Холостяк", несмотря на уговоры создателей проекта. По словам мужчины, для него реалити – это история не о любви, а скорее о пиаре.

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Об этом 32-летний защитник рассказал в интервью на YouTube канале Алины Шаманской. Он признался: никогда не был зрителем проекта, однако в 2017 или 2018 году подловил "Холостяка" на лжи.

"У моего друга Гурича Юры, с которым мы танцевали у Лободы, взяли мотоцикл для реалити. Однажды я умываюсь, моя жена смотрит шоу, и тут слышу звуки знакомого мотоцикла. А у байкера слух заточен. Я подхожу к телевизору и вижу какую-то женщину, которая едет на мотоцикле в шлеме моего товарища. Непонятно как подъезжает к этому "холостяку", типа байкерша всю свою жизнь. Снимает Юрин шлем и отдает этому чуваку со словами: "Это тебе подарок от меня", – рассказал Назар Грабар.

Как отметил модель, из-за подобных обманов у него нет желания появляться в проекте. Звезда признался, что его почти год уговаривали стать главным героем "Холостяка". Более того, он даже прошел отбор, о котором и не догадывался.

"Я прошел кастинг и даже не понял, что это был он. Мне позвонили по FaceTime с канала СТБ и мы просто общались, типа интервью. Я сидел в машине и мы разговаривали. Через неделю мне написали: "Поздравляем, вас взяли". Я был такой: "Куда взяли?" Мне говорят, что интервью – это был кастинг. У меня была встреча с режиссером, директором канала и все это. Мы тогда классно поговорили, а я убедил их, что меня брать не нужно", – признался танцовщик.

Назар Грабар также добавил, что на решение отказаться от участия в шоу повлияли многие причины. Он отметил, что не готов выполнять то, что от него потребуют создатели "Холостяка". Кроме того, защитник искренне признался, что для него шоу "не о любви или парах. Это шоу о пиаре. На "Холостяка" идут за медийностью".

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