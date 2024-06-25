'Это они создавали такие условия россиянам'. Известная артистка назвала украинцев, которые тянули актеров из РФ сниматься в Украину

Известная актриса Евгения Мякенькая ("Юрчишины", "Папик", "Водоворот", "Бывшая", "Долгая дорога к счастью", "Сердце матери" и др.) поделилась воспоминаниями о недопустимом отношении к украинским актерам на наших съемочных площадках до начала большой войны. В свое время, как и многие другие коллеги, артистка работала на съемках вместе с российскими актерами.

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В интервью OBOZ.UA актриса рассказала, как артистов из РФ преподносили к небесам, а наших приглашали работать на второстепенные роли, а также занижали гонорары за работу. По словам Мякенькой, было тяжело работать, когда "видишь, как любят там, и не любят – здесь".

"Это украинские продюсеры создавали им такие условия, – рассказывает актриса Евгения Мякенькая. – Россиянам – все деньги мира, отдельные машины, рестораны, отели. А нам – что останется, потому что, мол, маленький бюджет. Ну, конечно, когда все отдали, что остается? Потом ты приезжаешь на площадку, и видишь, как любят там, и не любят – здесь".

"Им – гримвагены, а ты – на стульчике ждешь сцены, – продолжает артистка. – Конечно, это бесило. Но, повторюсь: проблема была, прежде всего, в наших продюсерах, которые их приглашали. Создавали такие условия. И я не могу сказать, что все российские актеры были невыносимы. Хотя работала с такими артистами, что просто не хотелось выходить на площадку. К примеру, Анна Легчилова, с которой снималась в сериале "Водоворот", играла в картине ее помощницу".

"У Анны был отдельный трейлер, куда на примерку приносили костюмы, – вспоминает Евгения. – Она не приходила в костюмерную – нет-нет. Зовут на площадку проходить сцену, приходит в тапочках, с кофе: "А чего меня позвали? Вообще не понимаю. Давайте, когда будет все готово, приду". Режиссер: "Анечка, ну, давайте почитаем сцену". – "А что мы будем здесь читать? Вот что, мне интересно? Я же сказала: будет все готово, позовите". А я стою такая в полной готовности – на каблуках, в гриме и думаю: "Вот это да…"

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Римма Зюбина шокировала унижением украинских актеров в Украине: россиянам носили кофе, а нам не давали воды при +40° в тени

Полное интервью с Евгенией Мягенькой на OBOZ.UA читайте здесь.

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