Дешевая рабочая сила. Зюбина шокировала унижением украинских актеров в Украине: россиянам носили кофе, а нам не давали воды при +40° в тени

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась шокирующими воспоминаниями об отношении к отечественным кинозвездам на съемочных площадках, которые они делили с россиянами в Украине. Не новость, что многие годы заказчики звали на главные роли уроженцев страны-террористки, однако из-за этой позиции украинских артистов не только недооценивали, но и унижали.

Им не подавали воду, ограничивали в ролях, ставили в худшие условия и насмехались, а талантливых знаменитостей из Украины даже пытались выдать за москвичей. Об этом Римма Зюбина рассказала в подкасте Центра противодействия дезинформации.

Звезда возмутилась, что дискриминации украинцы подвергались на своей земле и со стороны отечественных производителей, продюсеров и персонала, который российские заказчики считали "дешевой рабочей силой".

"Эта неполноценность и это унижение – оно было постоянно, но еще у меня вопрос к украинцам, потому что водичку российской актрисе или кофе несла именно украинская девочка-ассистент или кастинг-директор, а не из Москвы приезжали. На одном из проектов выходит продюсер – + 40° в тени, мы с Олесей Жураковской мокрые – и он говорит: "Чего они такие мокрые?" И в этот момент нам подносят воду, он говорит: "Так не давайте им воды", – вспомнила Римма Зюбина.

Однажды, когда актриса упрекнула продюсеров в своей маленькой заработной плате и рассказала, сколько она получала раньше, украинке ответили: "У нас сколько получают московские актеры".

"И это унижение. Гримвагоны в райдерах были только у российских актеров, а мы могли стоять или сидеть на скамейке. Нам даже стульчика могли не подать", – добавила артистка.

Россияне, которые зарабатывали в разы больше и имели много экранного времени, позволяли себе насмехаться над украинцами за то, что они "переигрывают". Римма Зюбина объяснила, что актеры на второстепенных ролях пытались за короткое время показать весь свой потенциал, но встречали лишь насмешливые взгляды.

Артисты же, хорошо справившиеся со своей работой, "удостаивались" лишь возможности называться россиянами.

"Был один проект, когда меня уже утвердили на главную роль, и тогда продюсер начал говорить: "Хорошо, что у вас фамилия не на "о" кончается. Мы там в Москву подадим вас как российскую актрису". Я даже сжалась... Если ты в кадре говоришь на русском языке, не "шокаешь", не "гекаешь", органично чувствуешь себя и делаешь все, что тебе режиссер говорит, то ты не можешь быть украинским актером", – поделилась возмутительными воспоминаниями Римма Зюбина.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса рассказала о подставах в кино после расторжения связей с Россией в 2014 году. Римма Зюбина была одной из первых, кто решился на это.

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