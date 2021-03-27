Известный музыкант Антон Стрилец – об игре на уникальном хэндпане: это моя жизнь. Интервью

Антон Стрилец из города Черкассы – один из самых необычных музыкантов Европы. Дело в том, что он играет на уникальном инструменте хэндпан. Это полусфера из стали, на внутренней поверхности которой расположены углубления – тональные поля, издающие звук после легкого удара по ним рукой.

Музыка хэндпана – это что-то легкое и одновременно космическое, поскольку мгновенно успокаивает человека и вводит в состояние концентрации. Мастер игры на хэндпане Антон Стрилец рассказал эксклюзивно OBOZREVATEL, как познакомился с этим необычным инструментом и когда начал выступать на одной сцене с O.Torvald, Артемом Пивоваровым и другими известными украинскими исполнителями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

– Как вы впервые познакомились с хэндпаном и решили научиться на нем играть?

– Я с 2005 года начал заниматься музыкой, учился в классе ударных инструментов, играл на барабанах. И примерно в 2010 году, не знаю, как, но в Черкассах выступал итальянский ханг-музыкант Давиде Сваруп. Я тогда услышал впервые этот инструмент вживую и понял, что хочу играть на нем. Но в то время заказать хэндпан было трудно, нужно было ждать 1-3 года. Я на эмоциях написал мастеру, как говорится, у меня было 20 долларов в то время, а инструмент стоит очень недешево. Мастер сказал: "Жди год". Однако он позвонил мне через 7 месяцев, а цена 20 долларов так и осталась. Но это – магический инструмент, и он меня выбрал, а не я его. Итак через 2 дня я уже был дома со своим хэндпаном.

– Сколько вам понадобилось времени, чтобы достичь такого мастерства?

– До хендпана я играл много лет на барабанах со своей группой, кстати, играл очень тяжелый металл. А сейчас можно сказать, что играю релакс-музыку. Но это уже другая история. Через месяц после того, как ко мне пришел инструмент, я имел очень много концертов. У меня в месяц было по 8-16 выступлений. Так на концертах я и учился. Но никому не говорите (смеется).

Как преподаватель, я занимаюсь каждый день уже шесть лет. Ведь у музыки нет конца, можно всю жизнь развиваться.

– Первое видео на своем канале в YouTube с игрой на хэндпане вы опубликовали более 7 лет назад. А когда к вам пришла первая популярность?

– На самом деле, 7 лет назад – то был другой инструмент, Guda Drum. А с хэндпаном залил первое видео 6 лет назад.

Популярность? У меня были сольные выступления в Италии, Польше, Саудовской Аравии и около двухсот концертов в Турции. Я выступал вместе с Артемом Пивоваровым, Женей Галичем, Дилей и с разными классными музыкантами. У меня было три концертных тура по Украине и много сольных концертов. Но я еще только иду к популярности. Пока трудно судить именно о первой славе, ведь для меня это несколько иначе, чем для всех.

– Вы выступали со многими известными артистами. Планируете еще звездные дуэты?

– На самом деле, у меня сейчас немного другие планы. Я пока все время, всю энергию хочу потратить на свою новую программу. Я делаю уникальный Simphonic Handpan Orchestra. Аналогов в мире нет. Поэтому в настоящее время я весь в оркестре. Но с Артемом Пивоваровым и его музыкантами мы общаемся, может еще выступим вместе, может еще с кем-то.

Также у меня была мечта сделать общую работу с Эдом Шираном. Я долго общался с его менеджером, и мы уже почти договорились, но потом все перенеслось на непонятно-когда. Поэтому я сейчас весь в оркестре. А когда будет уже у нас полная программа, тогда будем делать фиты с другими музыкантами.

– Ваше творчество принимают в Украине или все-таки больше поклонников за границей?

– Интересно, но за последние месяцы у меня появилась большая фанатская аудитория из Ирана. Однако скажу так: и в Милане, и в Житомире люди одинаковы. На мои концерты ходят свои люди, и неважно, где я выступаю. Так что, сейчас трудно сказать. Многие люди за рубежом слушают меня и пишут, но и в Украине также хватает слушателей. Я всем благодарен, они мотивируют меня творить музыку.

– Как вы поняли, что хэндпан – это то, чем хочется заниматься постоянно?

– За время моей музыкальной жизни, я не раз думал, может это не мое, может надо делать что-то другое. Но когда я придумываю и делаю какую-то новую мелодию, все эти мысли уходят от меня. Сейчас я окончательно знаю: это не просто музыка, это уже моя жизнь. Мой инструмент со мной объездил много стран. Мы видели все города Украины, мы выступали вместе как в маленьких залах для йоги, так и на концертах, где было около двух тысяч человек. Мой хэндпан – это уже часть моей жизни, очень важная, и он мой друг, а не просто инструмент.

– В инстаграме вы упомянули, что этот инструмент изменил вашу жизнь к лучшему. Как именно?

– Как я говорил ранее, начиналась моя игра с металл-группой. У нас были концерты и туры. Но вы понимаете, как это тур с рок-группой? У нас всегда был алкоголь, а отели, в которых мы жили, превращались в Jackass (раздолбайскую. – Ред.) атмосферу. Но когда ко мне пришел хэндпан, моя жизнь начала меняться. Я уже много лет веду здоровый образ жизни, занимаюсь регулярно спортом, у меня изменилось мышление и взгляды. Я познакомился со многими светлыми людьми. И я очень благодарен хендпану, что он появился в моей жизни и все так у нас получилось.

– В интернете пишут, что этот инструмент также обожают йоги и буддисты. Вы принадлежите к какой-то религии и увлекаетесь ли йогой и медитациями?

– Это очень интересная тема. Сначала мои концерты были именно в йога -студиях. Инструмент имеет очень приятный звук и производит хорошие вибрации для медитаций. Но в настоящее время я отошел от этого. Я хочу показать всем, что это, в первую очередь, музыкальный инструмент, потом уже можно его использовать, как захочется.

Что касается меня, о своей духовной жизни я не люблю говорить, ведь это очень личное. Однако я не религиозный, я людям через ханг даю музыку. Но конечно, у меня очень много друзей, занимающихся йогой. Я иногда провожу с ними занятия под мою музыку, выступаю.

– Действительно ли звуки хэндпана оказывают благотворное воздействие на организм? Как это работает?

– Звукотерапия – это отдельная наука. Чтобы заниматься этим, нужно много учиться. Я когда начал разбираться в этой теме, то понял, что это очень большая ответственность. Немало людей не задумываясь говорят, что они – звукотерапевты. Но многие из них просто извлекают звук и все. Говорят, что вы теперь здоровы. Поэтому скажу так, слушайте хорошую музыку. Хэндпан – это музыкальный инструмент, такой же как и другие инструменты.

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