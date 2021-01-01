Харчишин: музыкантов держат за проституток, мы вынуждены стоять на коленях

Украинские артисты вынуждены терпеть унижения и "стоять на коленях" перед государственными органами, от которых зависит решение вопроса роялти в Украине – лицензионного вознаграждения за авторский музыкальный продукт.

Об этом в эфире авторской программы журналиста Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказал певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

"Возможно, думают, что музыкант – это та же проститутка, которую можно купить. Да, можно заказать выступление, но когда дело касается достоинства, то мы им не торгуем", – заявил он.

В частности, он рассказал об опыте взаимодействия "Украинского агентства по авторским и смежным правам" с государственными институтами, в частности, Министерством экономики и Министерством культуры.

"Сначала выглядело так, что нас услышали, на нас обратили внимание, нас привлекли к наработкам поправок к закону. Но когда, наконец, мы пришли за своим, нас там не ждали", – отметил артист.

В этом контексте он заметил: "Почему думают, что музыкант или автор то ли с какими-то недостатками, то ли у него плохие интеллектуальные способности, чтобы разобраться, он слабовольный, у него не хватит характера, чтобы стоять на своем до конца".

"Мы должны доказывать, ходить по разным кабинетам, писать разные письма. И это выглядит немного унизительно, потому что мы говорим о деньгах, о собственном унижении, о собственном достоинстве. Это большой барьер, надо наступить себе на горло, чтобы говорить об этом публично. Когда говоришь о деньгах, ты теряешь в имидже, ты обесцениваешь свое "я". Унижение – просить, унижение – стоять на коленях и требовать свое", – объяснил Харчишин.

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