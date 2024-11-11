'Это не моя просьба, а приказ Генштаба'. Служащий в ВСУ актер Дмитрий Сова получил неожиданный перевод в другой род войск

Популярный актер Дмитрий Сова ("Черкассы", "Деревня на миллион", "Сувенир из Одессы") осенью прошлого года получил повестку из военкомата и стал на защиту Украины. Больше года артист находился в Хмельницкой области.

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А недавно Дмитрий неожиданно получил перевод в другое подразделение для службы. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Меня перевели в другую бригаду – из Воздушных сил в Сухопутные войска, – рассказывает Дмитрий Сова. – Это не мое пожелание или просьба, а приказ Генштаба. Более сотни людей из нашей части отправили по другим бригадам на доукомплектование. Я не знаю, с чем это связано. Однако понимаю, что это вынужденная мера, потому что очень много моментов нужно решить за счет людей, которые сейчас уже мобилизованы. В нюансы вдаваться не считаю целесообразным. Скажу только, что попал в одно подразделение с несколькими своими собратьями, что очень хорошо".

"Я уже знаю, чем буду заниматься на новом месте службы, однако говорить об этом публично пока рано. Нужно вступить в должность", – добавляет артист.

Ранее актер нес службу в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Тесть актера, отец популярной актрисы Даши Легейды ("Крепосная", "Было у отца два сна", "Дочки-матери", "Артистка"), тоже служит в этой самой бригаде. "Мой тесть – военный летчик, пилот бомбардировщика СУ-24", – отзывается о нем Дмитрий Сова.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA Дмитрий рассказывал, как проходила его служба в Староконстантинове и вспоминал, чем занимался с начала полномасштабной войны. Также актер искренне ответил на вопросы, которые обходит его жена – актриса Даша Легейда.

Полное интервью с актером читайте здесь.

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