'Это моя родина': Бедняков рассказал, как его друг-поклонник 'русского мира' неожиданно перешел на сторону Украины

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков поделился историей о своем друге детства из Мариуполя, который долгое время был поклонником русского мира, но изменил свои взгляды. По словам шоумена, они случайно встретились на улице и разговорились, когда знакомый Беднякова рассказал о своей потере.

Об этом шоумен написал в сообщении на своей странице в Instagram. Российские оккупанты попали снарядом в дом знакомого Андрея, из-за чего погибли его родители.

"Был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей еле выехали. Дочке 8 лет. Сыну 4", – пересказал слова друга Бедняков.

Он добавил, что поинтересовался у знакомого, почему он не уехал на территорию России, ведь долгое время был сторонником путинского режима.

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"А куда мне ехать? Это моя родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все", – ответил друг Беднякова.

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти мамы Андрея Беднякова. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно стирают с лица земли, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Андрей Бедняков показал ужасающие кадры из почти полностью разрушенного Мариуполя. "Мого родного города уже нет", – с горечью подписал артист.